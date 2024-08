UTime Limited participera à des conférences et salons médicaux internationaux

SHENZHEN, Chine, le 24 août 2024 /CNW/ - UTime Limited (NASDAQ : WTO) (« UTime » ou l'« entreprise ») est heureuse d'annoncer son intention de participer à une série de conférences et salons médicaux reconnus à l'échelle internationale. Ces événements à venir offriront à UTime une occasion précieuse de présenter ses dernières réalisations en matière de dispositifs et de solutions médicaux et d'améliorer ses communications et ses partenariats au sein de l'industrie médicale mondiale.

Lors du prochain salon MEDICA à Düsseldorf, en Allemagne, l'un des salons médicaux les plus influents au monde pour les technologies et les dispositifs médicaux, UTime prévoit de présenter ses dernières innovations en matière de dispositifs de surveillance médicale et d'outils de diagnostic intelligents. Le kiosque d'exposition de l'entreprise vise à mettre en valeur ses pratiques pionnières dans l'ensemble de la chaîne de valeur des produits de technologie médicale.

En plus de MEDICA, UTime prévoit assister à la conférence de la Cardiology Society, à la conférence sur le sommeil et à la conférence sur l'hypertension aux États-Unis. Ces conférences rassemblent des experts médicaux et des universitaires de premier plan, offrant non seulement à UTime une plateforme pour présenter ses progrès technologiques à l'industrie, mais aussi une excellente occasion d'apprendre et de tirer des connaissances de ses pairs du monde entier.

Ces participations planifiées soulignent l'engagement continu d'UTime à influencer le paysage médical et des soins de santé à l'échelle mondiale et démontrent la mission de l'entreprise d'améliorer la santé humaine grâce à l'innovation technologique.

UTime a également l'intention d'explorer des projets de collaboration potentiels avec diverses organisations de soins de santé et instituts de recherche internationaux, en particulier dans les domaines de la télémédecine et de l'application de l'intelligence artificielle dans les soins de santé. Grâce à ces collaborations internationales, l'entreprise vise à accélérer le déploiement mondial de ses produits, au profit des patients du monde entier.

À propos d'UTime Limited

UTime est déterminée à transformer la santé et le bien-être grâce à des technologies médicales portatives novatrices. En tirant parti de la recherche de pointe et de partenariats stratégiques, UTime vise à fournir des solutions efficaces pour la prévention des maladies et la gestion des soins de santé à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse http://www.utimeworld.com/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué au sujet des attentes, des plans et des perspectives, ainsi que tout autre énoncé concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 21E de la Loi de 1934 sur les opérations de bourse, dans sa version modifiée et la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des termes et expressions comme « anticiper », « croire », « continuer », « sera », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « cibler », « fera », et d'autres expressions semblables visent à identifier les énoncés prospectifs, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes et expressions. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par tout énoncé prospectif en raison de divers facteurs importants abordés dans la section des facteurs de risque du rapport annuel de l'entreprise sur formulaire 20-F déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission le 30 juillet 2024. Ces énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valides qu'en date des présentes, et la société décline expressément toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Eaky Tan

[email protected]

