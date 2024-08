SHENZHEN, Chine, 22 août 2024 /CNW/ - UTime Limited (NASDAQ : WTO) (« UTime » ou la « société ») est heureuse d'annoncer sa stratégie ambitieuse favorisant l'évolution des solutions de santé axées sur l'IA. Reconnaissant la valeur croissante et le potentiel des technologies de santé intelligentes, UTime est déterminée à investir des sommes importantes pour étendre ses activités touchant les appareils médicaux portatifs intelligents.

Dans le cadre d'une collaboration stratégique avec le Dr Ehud Baron, une figure de renom dans l'innovation en technologie médicale, UTime s'apprête à améliorer ses produits de mesure de la tension artérielle et à l'étendre aux solutions hémodynamiques et de cartographie au service de la santé. M. Baron collaborera avec l'équipe d'UTime pour mettre en place des plans complets pour de vastes gammes de produits de santé. L'entreprise mettra d'abord l'accent sur l'optimisation de la montre de surveillance de la pression artérielle, un produit phare d'UTime. Une fois le développement réussi, la société prévoit d'élargir sa gamme de produits pour répondre à un large éventail de besoins dans le domaine des soins de santé intelligents.

De plus, UTime prévoit de lancer une variété de produits axés sur la détection intelligente d'indicateurs de santé clés, comme les appareils de surveillance de la fréquence cardiaque et du sommeil.

Hengcong Qiu, président d'UTime, a déclaré : « Nous croyons que notre coopération stratégique avec M. Ehud Baron et nos initiatives de soins de santé axées sur l'IA seront à l'origine d'importantes possibilités de croissance pour UTime, nous positionnant à l'avant-garde de l'innovation dans le secteur des technologies de la santé. »

À propos d'UTime Limited

UTime Ltd., fondée en 2008, fournit des appareils mobiles rentables aux consommateurs du monde entier et aide les personnes à faible revenu des marchés établis, y compris les États-Unis et les marchés émergents, à profiter d'un meilleur accès à la technologie mobile mise à jour. Depuis 2024, UTime est déterminée à transformer la santé et le bien-être grâce à des technologies médicales portatives novatrices. En tirant parti de la recherche de pointe et de partenariats stratégiques, UTime vise à fournir des solutions efficaces pour la prévention des maladies et la gestion des soins de santé à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse http://www.utimeworld.com/.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué au sujet des attentes, des plans et des perspectives, ainsi que tout autre énoncé concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la capacité de la société à se conformer de nouveau aux exigences d'inscription continues du Nasdaq. Des termes et expressions comme « anticiper », « croire », « continuer », « sera », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « cibler », « fera », et d'autres expressions semblables visent à identifier les énoncés prospectifs, même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas nécessairement ces termes et expressions. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par tout énoncé prospectif en raison de divers facteurs importants abordés dans la section des facteurs de risque du rapport annuel sur formulaire 20-F déposé auprès de la SEC le 30 juillet 2024. Ces énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valides qu'en date des présentes, et la société décline expressément toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Eaky Tan

[email protected]

SOURCE UTime Limited