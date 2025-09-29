LONGUEUIL, QC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - L'observation de la Terre permet d'obtenir des données essentielles à divers secteurs d'activité - agriculture, foresterie, ressources naturelles - pour améliorer l'efficacité, planifier et réduire les coûts, ce qui présente d'importants avantages économiques. La conservation des écosystèmes et des espèces est un domaine qui peut grandement bénéficier de ces données. Actuellement, la biodiversité se dégrade à un rythme accéléré, ce qui a des conséquences à la fois pour la population et pour la nature. Le Canada réagit en investissant dans les talents et l'expertise à l'échelle nationale afin de contribuer aux efforts mondiaux de protection de la nature et de restauration de la biodiversité.

La présidente de l'Agence spatiale canadienne Lisa Campbell a annoncé aujourd'hui au 76e Congrès international d'astronautique un investissement de cinq millions de dollars dans des solutions innovatrices faisant appel à des données satellitaires afin de relever des défis sur le plan de la biodiversité. Vingt entreprises canadiennes, dont huit collaborant avec des organismes autochtones, travailleront sur des projets visant à résoudre des problèmes tels que le déclin des populations d'espèces, la dégradation des habitats, la détérioration de la qualité de l'eau et les perturbations subies par les forêts. Certains des projets financés, en conjuguant intelligence artificielle et données satellitaires, permettront de détecter les plantes envahissantes, d'évaluer les écosystèmes forestiers et agricoles, et de surveiller les oiseaux migrateurs, ce qui fournira des informations utiles à la protection de la biodiversité.

Les projets sélectionnés ont pour objectif commun de favoriser un monde sain et de bâtir un avenir meilleur pour la population canadienne. Cet investissement renforcera l'économie canadienne en créant des emplois très spécialisés et en favorisant la collaboration avec les peuples autochtones, les provinces et les territoires. Quelque 35 % des chefs de projet sont de nouveaux bénéficiaires d'utiliTerre : cette initiative contribue non seulement à la croissance du secteur spatial canadien, mais aussi à sa diversification.

Citations

« Investir dans des entreprises canadiennes qui ont recours à des technologies satellitaires de pointe pour protéger la biodiversité joue un rôle catalyseur dans les progrès scientifiques et l'innovation. Elles contribuent à la préservation de notre patrimoine naturel tout en créant des emplois de grande qualité et de nouvelles opportunités pour la population canadienne. C'est là un exemple parmi d'autres de la manière dont les technologies spatiales peuvent répondre à des défis urgents ici sur Terre. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La Stratégie pour la nature 2030 du Canada constitue un plan directeur pour la sauvegarde de notre riche biodiversité, déterminante pour des communautés et des espèces sauvages saines et résilientes, et favorable à une prospérité économique à long terme. Grâce à cet investissement, nous développons de l'expertise et ouvrons des possibilités d'innovation et de progrès technologique afin de contribuer à un avenir respectueux de la nature pour toute la population canadienne. »

L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada est un chef de file du secteur spatial depuis des dizaines d'années. Ce leadership nous procure un avantage certain puisque les technologies spatiales nous fournissent des renseignements indispensables pour protéger notre planète. Grâce à cet investissement, nous préservons nos terres et nos eaux, nous renforçons notre économie et nous assurons à la population canadienne un avenir meilleur et plus résilient. »

Lisa Campbell, présidente, Agence spatiale canadienne

Faits en bref

Cette opportunité s'inscrit dans l'initiative de financement utiliTerre de l'Agence spatiale canadienne, qui encourage les partenariats entre le secteur privé, le milieu universitaire, les organismes à but non lucratif et le secteur public. Ces partenariats favorisent le développement d'applications qui font appel à des données satellitaires pour trouver des solutions à des défis importants de notre quotidien.

Depuis les débuts d'utiliTerre, l'Agence spatiale canadienne a attribué plus de 35 millions de dollars à plus de 105 projets de recherche-développement. Plus de 650 personnes hautement qualifiées issues de près de 130 organisations du secteur privé, du milieu universitaire et du secteur public ont collaboré à ces projets.

Les données satellitaires sont indispensables en science de pointe et en innovation. Elles permettent le développement d'applications et de solutions dans de nombreux domaines, tels que la sécurité et la souveraineté nationales, la navigation et la marine marchande ainsi que les interventions d'urgence.

Informations supplémentaires

À propos d'utiliTerre

Contributions, subventions et contrats accordés

Les données satellitaires : de l'espace jusqu'à vous

