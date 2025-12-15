LONGUEUIL, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Encore cette année, les passionnés du domaine spatial ont été témoins d'avancées majeures au Canada. Entre percées technologiques, découvertes et collaborations internationales, la dernière année a été riche en innovations et en moments marquants.

La mission GardeFeu, une constellation de sept satellites

En février, un important investissement de 72 millions de dollars a été annoncé afin d'assurer la poursuite de la mission GardeFeu qui permettra au Canada d'obtenir quotidiennement des données sur l'ensemble des feux de forêt actifs au Canada et dans le monde entier.

Le Canada fait ses adieux à son premier astronaute à aller dans l'espace

En juin, l'ancien astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) Marc Garneau nous a quittés à l'âge de 76 ans. L'un des six premiers astronautes canadiens sélectionnés en décembre 1983, il est entré dans l'histoire en devenant le premier Canadien à voyager dans l'espace. Le centre de conférences du siège de l'ASC a été rebaptisé en son honneur.

25 ans de coopération internationale pour faire face aux catastrophes majeures

La Charte internationale Espace et catastrophes majeures , dont le Canada est membre fondateur depuis 2000, vise à mettre les technologies spatiales à la disposition des équipes de secours lors de sinistres. Exemple remarquable de coopération internationale, la Charte a été activée de nombreuses fois cette année pour soutenir des interventions d'urgence.

Le Canada investit dans son astromobile utilitaire lunaire

En juillet, trois entreprises canadiennes ont reçu un contrat pour faire avancer la mise au point de l' astromobile utilitaire lunaire du Canada. Ce véhicule jouera un rôle essentiel dans le travail des astronautes : il pourrait soutenir les opérations, assurer le transport de matériel, servir à faire de la recherche scientifique et faciliter la logistique sur la surface lunaire.

Des nouvelles fascinantes sur Bennu

En août, trois publications scientifiques ont fourni de nouvelles informations sur l'origine et la composition de l'astéroïde Bennu. Des chercheurs canadiens de l'équipe scientifique internationale de la mission OSIRIS-RE x de la NASA ont contribué à des études . Les analyses sur l'échantillon prélevé révèlent que Bennu contient de la poussière d'étoiles plus ancienne que le Système solaire, de la matière organique provenant probablement de l'espace interstellaire ainsi que des minéraux de haute température formés près du Soleil.

Le Canada aide à percer un peu plus le mystère martien

Une équipe de chercheurs, dont font partie trois scientifiques canadiens, a fait une découverte remarquabl e lors de l'étude d'échantillons prélevés par l'astromobile martienne Perseverance de la NASA. Grâce à leurs analyses, les chercheurs pensent avoir découvert une possible « biosignature », c'est-à-dire une substance, une caractéristique ou un motif qui laisse supposer la présence d'une vie passée ou actuelle.

De nouvelles études canadiennes prévues à la Station spatiale internationale

En octobre, l'astronaute de l'ASC Joshua Kutryk s'est joint à plusieurs chercheurs canadiens pour présenter les nouvelles études scientifiques canadiennes qui seront menées à bord de la Station au cours des prochaines années.

Artemis II : dernière visite de Jeremy Hansen au Canada avant le grand départ

Membre de l'équipage d' Artemis II , l'astronaute de l'ASC Jeremy Hanse n continue de se préparer en vue de sa mission historique autour de la Lune. Fin novembre, il est venu faire un dernier tour de piste au Canada : il a rencontré de nombreux élèves et fait un arrêt à Toronto, où il a participé au lancement d'un livre électronique Le Club des explorateurs : Cap sur la Lune!

Le programme RADARSAT a soufflé sa 30e bougie

Les données d'observation de la Terre trouvent des applications dans de nombreux domaines, comme la gestion des catastrophes, le suivi des changements climatiques et la navigation maritime. Cette année, non seulement les 30 ans du programme RADARSAT ont été soulignés, mais un investissement importan t a aussi été annoncé afin de maintenir l'accès continu à des données satellitaires et de développer les prochains satellites de nouvelle génération.

Canada-ESA : une alliance qui prend de l'ampleur

Afin de permettre aux organisations du secteur spatial canadien de collaborer davantage avec l'industrie européenne et de soumissionner à des contrats de l'Agence spatiale européenne (ESA), le gouvernement du Canada investira un total de 407,71 M€ (environ 664,6 M$ CA) dans les programmes de l'ESA .

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux !

RSS Facebook YouTube X

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]