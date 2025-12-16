LONGUEUIL, QC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Le mardi 16 décembre, l'Agence spatiale canadienne (ASC) tiendra des séances d'information en ligne sur la mission Artemis II à l'intention des médias.

Il y sera question d'occasions de couverture médiatique, des étapes clés de la mission et des ressources disponibles pour soutenir les reportages. Prière de contacter le Bureau des relations avec les médias pour l'inscription, après quoi un lien de connexion (Teams) sera transmis.

Artemis II est le premier vol d'essai habité avec le lanceur SLS et le vaisseau spatial Orion. L'astronaute de l'ASC Jeremy Hansen marquera une page d'histoire en devenant le premier Canadien à participer à une mission d'exploration de la Lune.

Date : 16 décembre 2025 Heure : En français - de 11 h 30 à midi (HE)

En anglais - de 13 h à 13 h 30 (HE) Quoi : Séance d'information sur Artemis II à l'intention des médias Organisateur : Bureau des relations avec les médias Où : En ligne

