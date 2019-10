Utiliser des œuvres du domaine public n'a jamais été aussi simple grâce à BAnQ : un système d'identification des droits d'utilisation associé à 200 000 documents patrimoniaux numérisés est dévoilé

Des outils pour informer le public : les mentions Rights Statements et les licences Creative Commons

Pour informer les utilisateurs sur l'état des droits des documents numériques, BAnQ fait appel à deux outils spécialisés : les mentions de droits du site RightsStatements.org et les licences Creative Commons. Ces mentions et licences permettent aux utilisateurs de voir en un coup d'œil quelles sont les conditions de réutilisation des documents et quels sont les usages permis. Par exemple, une personne qui veut créer une œuvre d'art numérique à partir d'œuvres existantes peut chercher directement dans un ensemble de documents libres de droits.

Ambassadrice de la langue française sur le Web, BAnQ est fière d'être parmi les premières institutions à utiliser les mentions du site RightsStatements.org traduites en français.

Au terme d'un long chantier en cours, chaque document des collections patrimoniales diffusé dans BAnQ numérique, libre de droits ou non, sera accompagné des mentions nécessaires.

S'inscrire dans la modernité numérique

Cette action s'inscrit dans un contexte mondial où de plus en plus d'institutions patrimoniales d'avant-garde simplifient l'utilisation de leurs collections numériques afin d'accroître l'accès sans restriction au patrimoine numérisé.

Voici quelques exemples d'usages possibles grâce à cette nouveauté offerte par BAnQ :

un contributeur à Wikipédia enrichit un article de l'encyclopédie au sujet du Québec;

un artiste modifie une photo ancienne pour l'intégrer à l'une de ses créations;

un utilisateur de médias sociaux partage une image coup de cœur;

un chercheur reproduit une carte ancienne dans un article scientifique;

un enseignant reproduit un document d'archives dans le cadre d'un cours d'histoire;

un cinéaste intègre des images anciennes à un film documentaire;

un éditeur inclut une carte postale d'époque dans un manuel scolaire.

Au sujet de BAnQ numérique

BAnQ numérique rassemble en un lieu virtuel unique les multiples interfaces et collections numériques de BAnQ (ressources numériques, documents du patrimoine québécois et livres numériques). On y trouve plus de 5,5 millions de documents dont 1,3 million sont patrimoniaux. Cette adresse numérique chapeaute un véritable écosystème du savoir facilitant l'accès à l'information, la découverte, la recherche, le partage et l'enrichissement des connaissances.

Le développement de l'offre numérique de BAnQ est soutenu par le gouvernement du Québec, dont le Plan culturel numérique permet notamment à l'institution de contribuer toujours plus fortement au rayonnement de la culture québécoise en ligne.

numerique.banq.qc.ca

Au sujet de BAnQ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois.

La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre.

Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents.

La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques.

BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. En 2018-2019, son portail a attiré un total de 7 millions de visites et a généré plus de 1,5 million de prêts numériques ainsi que 18,4 millions de consultations de documents numériques.

banq.qc.ca

