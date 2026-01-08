Urgences sous pression : Santé Québec invite la population à bénéficier de l'offre quotidienne bonifiée de rendez-vous en première ligne

MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Alors que les urgences au Québec sont sous pression et que la propagation des virus est à son apogée, Santé Québec rappelle que de nombreuses cliniques de première ligne, qui offrent des soins pour des situations courantes et non urgentes, proposent un nombre record de rendez-vous quotidiens afin de répondre aux différents besoins de la population.

« Avant de vous rendre à l'urgence, nous vous invitons, si vous avez un médecin de famille, à vérifier la disponibilité quotidienne pour un rendez-vous auprès de votre clinique. Si vous n'avez pas de médecin attitré, le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) offre des rendez-vous avec un professionnel de la santé dans les meilleurs délais. Des plages horaires sont disponibles à échéance raisonnable, pour une consultation dans le cas où votre situation de santé ne requerrait pas une intervention immédiate », souligne Véronique Wilson, directrice générale de la coordination, de l'accès et des services intégrés d'urgence et de première ligne à Santé Québec.

Nouvelles cliniques accessibles à la population

Toujours avec l'objectif d'élargir l'offre de rendez-vous, Santé Québec collabore avec différents partenaires afin d'augmenter le nombre de plages horaires disponibles et ainsi donner plus d'accès aux usagers et usagères.

Certaines cliniques ont répondu positivement à l'appel dans les régions de Lanaudière, de Laval et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et des plages horaires supplémentaires ont été ajoutées pour répondre à la demande accrue.

Quelques chiffres sur la disponibilité des rendez-vous

La disponibilité des rendez-vous dans les cliniques est en importante augmentation cette année, et ce, grâce à la mobilisation et à la collaboration de nombreux intervenants dans le réseau de la santé.

« Dans les deux dernières semaines, ce sont près de 16 500 rendez-vous quotidiens qui étaient offerts dans les cliniques. Ce nombre représente plus du double par rapport à la même période l'an dernier (+100,5 %). Du côté du GAP, ce sont plus de 1000 rendez-vous quotidiens qui étaient disponibles, au bénéfice de la population. Par rapport à l'an dernier, il s'agit d'une hausse de plus de 3 % », ajoute Véronique Wilson.

Absence au rendez-vous (no-show) : annulez votre rendez-vous si vous ne pouvez vous y présenter

Chaque rendez-vous manqué prive une autre personne d'une consultation auprès d'une professionnelle ou d'un professionnel de la santé et complique l'accès aux soins et aux services.

Pour les cliniques, tout comme en chirurgie ou encore en spécialité, chaque personne qui a un rendez-vous prévu a la responsabilité de s'y présenter. Dans le cas où elle ne peut s'y présenter, il est important de l'annuler dans des délais raisonnables afin de permettre à une autre personne de se prévaloir de cette plage horaire libérée.

Se soigner à la maison et contacter le 811

Santé Québec rappelle également l'importance de se soigner à la maison et de contacter le 811 (Info-Santé/Info-Social) avant de se rendre à l'urgence. Ce service téléphonique gratuit et confidentiel, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permet d'obtenir des conseils de professionnels de la santé pour des problèmes non urgents ou des besoins psychosociaux.

Avant de consulter une professionnelle ou un professionnel de la santé, consultez les informations et les fiches d'autosoins qui se trouvent sur le site Web sante.quebec. Que ce soit pour l'influenza, la COVID-19, la gastroentérite ou divers autres symptômes, de nombreux conseils sont disponibles pour se soigner à la maison, tant pour les adultes que pour les tout-petits.

Un engagement exceptionnel

Encore une fois, les médecins et les professionnels répondent présents pour offrir des rendez-vous à la population, mais surtout pour rassurer et prendre soin. Leur engagement est essentiel pour assurer la continuité des soins. Nous tenons à les remercier.

Nous rappelons à la population que les services d'urgence demeurent accessibles et prêts à accueillir toute personne dont l'état de santé le requiert, en toute sécurité.

