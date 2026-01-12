Le conseil d'administration de Santé Québec annonce la nomination de la présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est

MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) de Santé Québec annonce la nomination de Mme Emmanuelle Carrier à titre de présidente-directrice générale (PDG) du CISSS de la Montérégie-Est. Cette nomination a été entérinée par le CA de la société d'État le 9 janvier dernier. Mme Carrier entrera en fonction le 19 janvier 2026.

Note biographique

Mme Emmanuelle Carrier, présidente-directrice générale (PDG) du CISSS de la Montérégie-Est (Groupe CNW/Santé Québec)

Gestionnaire expérimentée, Mme Carrier cumule plus de 20 ans d'expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont 11 années comme cadre supérieure. Mme Carrier s'est distinguée par son expertise en qualité, en performance et en gouvernance, ainsi que par son engagement envers l'amélioration continue des services. Elle accorde une grande importance à la communication, aux partenariats et au service à la clientèle. Depuis 2024, Mme Carrier occupe le poste de directrice générale adjointe du soutien, de l'administration et de la performance au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Auparavant, elle a exercé les fonctions de directrice de la qualité, de l'évaluation et de la performance et de directrice adjointe des communications et des affaires juridiques et corporatives au sein du même établissement.

Elle a commencé sa carrière au sein du Cabinet du premier ministre du Québec, avant d'œuvrer à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, notamment à titre de directrice adjointe du Secrétariat général et des communications.

Mme Carrier est titulaire d'un MBA exécutif de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que d'une maîtrise en science politique et d'un baccalauréat en communication et politique de l'Université de Montréal.

