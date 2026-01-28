Mise au point du conseil d'administration de Santé Québec

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - À la lumière des événements récents impliquant Mme Régine Laurent, Santé Québec a procédé à un examen attentif de la communication publique et il apparaît que certains propos et comportements publics ne sont pas compatibles avec les exigences de neutralité politique qui s'imposent à une administratrice publique. Santé Québec a offert à Mme Laurent de présenter sa démission, ce qu'elle vient de faire avec effet immédiat.

Santé Québec rappelle que le Code d'éthique des administrateurs de Santé Québec ainsi que le Règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs publics sont explicites quant aux obligations de neutralité politique et de réserve qui s'imposent aux administrateurs.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs doivent prendre des décisions et formuler des recommandations indépendamment de toute considération politique partisane. Ils doivent également faire preuve de réserve dans l'expression publique de leurs opinions politiques.

L'indépendance des administrateurs constitue un principe fondamental afin de préserver la confiance du public et du réseau de la santé et des services sociaux envers Santé Québec.

Santé Québec remercie sincèrement Mme Laurent pour sa contribution au travail de son conseil d'administration. Son implication a apporté des perspectives importantes dans la mise en place de la société d'État, particulièrement concernant la mission des services sociaux et ses responsabilités en protection de la jeunesse. Par ailleurs, cette situation ne diminue en rien la reconnaissance de son engagement; elle reflète plutôt la nécessité de respecter les normes d'éthique et de déontologie qui gouvernent nos instances.

Renseignements : Ligne média de Santé Québec : 418 781-6209, [email protected]

SOURCE Santé Québec