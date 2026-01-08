Difficultés financières d'un fournisseur : Santé Québec sécurise l'approvisionnement alimentaire pour plusieurs de ses établissements

MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Afin d'assurer un approvisionnement fiable et sécuritaire pour les 10 établissements de santé de l'Est du Québec, le Centre d'acquisitions gouvernementales, à titre de mandataire de Santé Québec, a résilié, aujourd'hui, les 2 contrats de denrées alimentaires avec Colabor.

La priorité : sécuriser l'approvisionnement alimentaire

Devant la situation de plus en plus précaire de ce fournisseur, la société d'État est dans l'obligation de mettre à exécution son plan de contingence. Grâce au travail de ses équipes ainsi qu'à la collaboration de tous les partenaires et intervenants impliqués, la pérennité des approvisionnements alimentaires sera assurée pour les usagères et usagers du réseau.

« Malgré les défis logistiques et opérationnels importants des dernières semaines, aucun effet significatif sur les usagers n'a été relevé. Nos équipes sont déjà à l'œuvre afin que la transition à venir avec de nouveaux fournisseurs ainsi que leur intégration à notre chaîne logistique se déroulent rondement », souligne Stéphane Groleau, directeur général de la logistique et de l'excellence opérationnelle chez Santé Québec.

SOURCE Santé Québec

Renseignements : Ligne média de Santé Québec : 418 781-6209, [email protected]