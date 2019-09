UQAM - Entente de principe pour les employés de soutien en grève

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le syndicat représentant les 1800 employés de soutien de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et la direction de l'université sont arrivés à une entente de principe dans le renouvellement de la convention collective ce mardi le 17 septembre.

Les détails de l'entente seront dévoilés aux membres jeudi après-midi lors d'assemblées générales.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente quelque 9980 membres dans les universités, principalement des employés de soutien. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

