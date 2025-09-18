HONG KONG, 18 septembre 2025 /CNW/ - UnionPay International (UPI), leader mondial des solutions de paiement, a annoncé le lancement de son programme destiné aux étudiants internationaux, en partenariat avec plusieurs universités, plateformes de paiement des frais de scolarité, gestionnaires de logement étudiant et banques locales. Le programme propose une solution de paiement transfrontalier complète et unique afin de faciliter le règlement des frais de scolarité, des achats quotidiens et des demandes de cartes locales, rendant ainsi le paiement plus facile et plus sûr pour les étudiants internationaux dans 183 pays et régions.

La fin des vacances approchant, les étudiants internationaux et leurs familles se préparent à une nouvelle année scolaire.Le volume des paiements de frais de scolarité ayant augmenté de 17 % en glissement annuel au premier semestre 2025, UnionPay intègre des ressources pour répondre aux besoins en matière de paiements transfrontaliers et offrir des services rentables et transparents. Ses solutions de paiement sont désormais plus accessibles grâce à des partenariats avec des plateformes de paiement internationales, des acquéreurs locaux et des émetteurs chinois, ce qui facilite le règlement des frais de scolarité, les dépenses effectuées sur campus et d'autres achats quotidiens. Les produits UnionPay permettent ainsi aux étudiants internationaux de bénéficier d'un large éventail de réductions chez les détaillants, dans les restaurants, les transports, les compagnies aériennes, les réservations d'hôtel et les livraisons de nourriture ou de repas en ligne.

Les partenariats d'UPI avec les plateformes de paiement internationales, dont Flywire, EasyTransfer, Convera (anciennement Western Union) et PayMyTuition, couvrent des milliers d'établissements d'enseignement dans le monde. Les sites officiels des universités partenaires peuvent accepter les cartes UnionPay par l'intermédiaire de ces plateformes, avec des réductions basées sur les taux de change en temps réel. Des partenaires tels que CIBC au Canada, BPAY et iEduPay en Australie, PayPlus en Nouvelle-Zélande et PayZoom en Corée du Sud ont permis à UnionPay d'être plus largement accepté.

UPI s'est associé à des banques locales pour émettre des cartes UnionPay dans les principales destinations des étudiants internationaux, telles que RAS Hong Kong, Singapour, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, l'Espagne et le Canada, permettant ainsi à ces étudiants de remplir efficacement les demandes de cartes locales et d'utiliser leurs cartes dès leur arrivée. Les paiements par UnionPay sont acceptés par les gestionnaires de logement étudiant basés au Royaume-Uni, notamment Unite Students et Chapter-living. En outre, des marques locales de logement étudiant bien connues en Australie, telles que Scape, Iglu et UniLodge, ont également mis en place les services de paiement en ligne d'UnionPay. De plus, des entreprises immobilières internationales telles que Greystar, ont été intégrées au réseau de commerçants d'UnionPay.

La carte UnionPay est acceptée dans 183 pays et régions. Les étudiants internationaux peuvent ainsi bénéficier d'options de paiement transparentes et sécurisées dans plusieurs pays et s'intégrer plus facilement à la vie locale. Dans les SAR de Hong Kong et de Macao, la quasi-totalité des distributeurs automatiques de billets et des commerçants acceptent UnionPay, notamment le système de paiement sans contact MTR tap-and-go, les recharges Octopus avec Apple Pay et les lieux de restauration populaires tels que Lan Kwai Fong. Il est possible d'utiliser les cartes UnionPay dans les cafés, les supermarchés et les restaurants situés à proximité des universités telles que HKUST et HKU. Les universités et les écoles privées de Singapour, telles que NUS, JCU et NAFA, acceptent UnionPay pour le règlement des frais de scolarité en ligne, et la quasi-totalité des distributeurs automatiques de billets. Par ailleurs, 80 % des commerçants du pays acceptent la carte pour les repas, les achats et les voyages.

En Europe et au Royaume-Uni, UnionPay est accepté par la plupart des distributeurs automatiques de billets, des grands magasins, des cafés, des restaurants et des attractions touristiques. Les universités de Portsmouth, d'Édimbourg, du Sussex et l'Imperial College London acceptent UnionPay pour le paiement des frais de scolarité sur leurs propres sites web et par l'intermédiaire de Flywire et Convera. Au Canada, plus de 500 000 commerçants, dont T&T Supermarket, IKEA, Dollarama, Tim Hortons et Starbucks, utilisent UnionPay. En Australie, des universités comme l'Université de Melbourne, l'Université de Sydney, Monash et l'Université du Queensland acceptent UnionPay pour les paiements en ligne et dans les points de vente. En Nouvelle-Zélande, des établissements tels que les universités d'Auckland et de Victoria, ainsi que des écoles privées et des programmes linguistiques, proposent UnionPay dans les magasins, les bibliothèques et les cafés du campus.

Alors que le nombre d'étudiants à l'étranger ne cesse d'augmenter, UnionPay s'appuie sur son réseau mondial de paiement pour rendre les paiements transfrontaliers plus sûrs et plus faciles à moindre coût. Il constitue ainsi une source stable de clients étudiants pour les banques et les commerçants internationaux, et favorise la croissance des marchés de consommation locaux. Comme toujours, UPI accueille de nouveaux partenaires afin de créer un écosystème de paiement plus sûr et plus pratique pour les étudiants internationaux.

SOURCE UnionPay International

