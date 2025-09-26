MADRID, le 26 sept. 2025 /CNW/ - UnionPay International (« UPI ») annoncé aujourd'hui des progrès importants dans la mise en place d'un environnement de paiement homogène en Europe, qui a maintenant rendu ses services disponibles dans plus de 90% des pays et régions d'Europe, offrant ainsi aux résidents et aux voyageurs internationaux des options de paiement sûres et pratiques.

L'empreinte européenne d'UnionPay couvre les principaux scénarios de paiement : plus de 80% des commerçants acceptent ses cartes dans les terminaux de point de vente, et plus de six millions de commerçants soutiennent les paiements sans contact UnionPay QuickPass, couvrant les transports en commun, les restaurants, les hôtels, les supermarchés et la billetterie pour les attractions touristiques. Depuis 2025, les transactions QuickPass ont plus que doublé sur plusieurs marchés européens, reflétant une adoption croissante chez les utilisateurs et les commerçants.

Les principaux acteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie ont intégré UnionPay à leurs services. Les boutiques hors taxes des aéroports européens, les Galeries Lafayette en France, Harrods au Royaume-Uni, El Corte Inglés en Espagne et neuf points de vente premium Value Retail acceptent tous les cartes UnionPay et la plupart d'entre eux acceptent également les paiements mobiles UnionPay. Les restaurants gastronomiques, les chaînes de restauration rapide et les cafés soutiennent également la marque, tandis que des groupes hôteliers mondiaux comme Four Seasons, Shangri-La et Park Hyatt offrent des paiements UnionPay dans des établissements européens clés. Grâce à un partenariat avec Dojo, les titulaires de carte UnionPay peuvent effectuer des paiements chez plus de 110 000 d'entreprises britanniques, principalement dans le secteur de l'hôtellerie.

En matière de voyages et de tourisme, UnionPay est devenu un incontournable : la solution est intégrée aux systèmes de transport urbain et interurbain ainsi qu'aux services de location de voitures en Allemagne, en Espagne et en Italie. Des attractions populaires comme le London Eye, Disneyland Paris et la Sagrada Família de Barcelone permettent également aux visiteurs d'acheter des billets en ligne avec des cartes UnionPay. Environ 40 000 distributeurs automatiques Selecta à travers l'Europe ont permis l'acceptation d'UnionPay.

L'émission locale d'UnionPay en Europe renforce encore sa présence : plus d'un million de cartes ont été émises dans 13 pays, dont la Serbie, l'Italie et l'Espagne. Les résidents en Espagne, en France, en Allemagne et dans d'autres marchés de l'EEE peuvent demander des cartes PecunPay UnionPay via l'application « Yi An », utilisable sur le réseau européen d'UnionPay et dans 183 pays et régions à travers le monde, et compatible avec Weixin Pay (également connu sous le nom de WeChat Pay à l'international) et Alipay pour les transactions par code QR, ce qui facilite les paiements pratiques pour les voyageurs européens en Chine.

La Chine émergeant comme une destination de choix pour les touristes européens (alimentée par un plus grand nombre de voyages sans visa et de vols directs), le programme « Project Excellence » d'UPI améliore la commodité des paiements entrants. L'acceptation généralisée d'UnionPay en Chine, ainsi que les services de remboursement d'impôts directs aux cartes UnionPay dans les villes de passage comme Pékin, Guangzhou, Chengdu et Nanjing, assurent une expérience de paiement fluide pour les visiteurs européens.

Cette infrastructure robuste profite à tous : elle répond aux besoins quotidiens et de voyage des résidents européens tout en orientant les titulaires de carte UnionPay du monde entier, y compris un nombre croissant de touristes chinois, vers les commerçants européens. UnionPay continue de déployer des offres exclusives auprès des commerçants locaux et des émetteurs chinois pour stimuler les dépenses.

Au-delà de l'Europe, des centaines de millions de cartes UnionPay ont été émises dans 83 pays et régions, renforçant ainsi les voyages et le commerce transfrontaliers dans le monde entier.

