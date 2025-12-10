Les titulaires de carte UnionPay peuvent maintenant utiliser leur carte pour payer leurs achats sur l'App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud et bien plus encore dans certaines régions

SHANGHAI, le 10 déc. 2025 /CNW/ - UnionPay International a annoncé aujourd'hui l'extension de ses services de paiement en ligne à Apple, notamment l'App Store et les abonnements iCloud. Les titulaires de carte UnionPay dans 15 marchés internationaux peuvent désormais utiliser leur carte pour payer les contenus numériques et les services d'abonnement Apple, notamment l'App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud, et plus encore.

Le service est désormais disponible en Australie, au Cambodge, en Géorgie, à Hong Kong RAS, en Indonésie, au Kazakhstan, au Kenya, à Macao RAS, en Mongolie, au Myanmar, au Pakistan, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et aux Émirats arabes unis. Les titulaires de cartes UnionPay émises localement dans ces régions peuvent effectuer des paiements en ligne pour les services Apple à l'aide de leur identifiant Apple. Cette initiative souligne l'engagement d'UnionPay à améliorer l'expérience de paiement numérique et à répondre à la demande croissante d'accès fluide à des contenus et services haut de gamme dans le monde entier.

À propos d'UnionPay International

UnionPay International (UPI) se consacre à l'expansion du réseau mondial UnionPay et à la mise en place d'expériences de paiement transfrontalier fluides. En partenariat avec plus de 2 600 partenaires à l'échelle mondiale, UPI a permis l'acceptation de cartes dans 183 pays et régions, et ses cartes ont été émises dans 84 pays et régions. UnionPay International fournit des services de paiement transfrontalier de grande qualité, rentables et sûrs au plus grand bassin de titulaires de cartes, assurant ainsi des services locaux pratiques à un nombre croissant de titulaires de cartes UnionPay et de commerçants mondiaux.

Au-delà des cartes, les services de paiement mobile UnionPay, incluant QuickPass mobile UnionPay et le paiement par code QR sont acceptés dans plus de 100 pays et régions. Plus de 200 portefeuilles électroniques dans 37 pays et régions en dehors de la Chine continentale acceptent les cartes UnionPay, répondant ainsi aux besoins en constante évolution des utilisateurs sur différents marchés.

