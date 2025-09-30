SHANGHAI, 30 septembre 2025 /CNW/ - Le 16 septembre, il a été annoncé que la Passerelle de paiement pour l'interconnexion transfrontalière (CPG - Cross-border Interconnection Gateway) de la Chine avait officiellement commencé ses essais fin juillet. UnionPay International a contribué au développement des éléments fondamentaux de la CPG sur une période de six mois. Guidée par l'inclusivité et l'accessibilité axées sur le public, la CPG permet aux institutions situées à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine continentale d'assurer une interopérabilité transfrontalière des codes QR avec un accès en un seul point. En fournissant des services tels que des interfaces techniques unifiées, la commutation et la distribution d'informations sur les transactions transfrontalières, ainsi que la surveillance et l'analyse des transactions en temps réel, la CPG aide les acteurs participants à rendre les paiements transfrontaliers par code QR plus efficaces, plus pratiques et plus sécurisés pour les utilisateurs du monde entier.

Le lancement du projet pilote de la CPG offre un accès facile aux partenaires chinois comme internationaux. Les institutions de Chine continentale peuvent compléter l'intégration directement à l'aide des interfaces standardisées d'UnionPay, tandis que les partenaires étrangers peuvent se connecter à la CPG via UnionPay International. Cet arrangement non seulement facilite les paiements transfrontaliers par code QR entre la Chine continentale et le reste du monde, mais permet également les paiements locaux par code QR sur des marchés extérieurs à la Chine continentale ainsi que les paiements transfrontaliers par code QR entre ces marchés.

L'intégration de la CPG avec un accès en un point par l'entremise d'UnionPay apporte quatre avantages aux partenaires lorsqu'ils mettent en œuvre des interconnexions transfrontalières de codes QR. Premièrement, elle réduit les coûts d'intégration des systèmes et le gaspillage de ressources découlant de changements de systèmes répétés. Deuxièmement, elle promeut des normes de coopération unifiées avec les fournisseurs de portefeuilles étrangers, leur offre une efficacité accrue et une meilleure expérience lorsqu'ils accèdent au marché chinois des paiements, et favorise une concurrence équitable et un développement sain dans l'écosystème mondial des paiements transfrontaliers par code QR. Troisièmement, les portefeuilles étrangers peuvent bénéficier d'une couverture d'acceptation plus large en Chine continentale. Au-delà du réseau d'UnionPay, les commerçants acceptant les codes QR WeChat Pay en Chine continentale pourront également accepter les paiements depuis ces portefeuilles. Quatrièmement, la CPG utilise une interface d'information unifiée à la fois pour les paiements entrants des portefeuilles étrangers et les transactions sortantes des portefeuilles chinois, permettant une gestion centralisée des paiements transfrontaliers par code QR. Cela aidera les institutions participantes à fournir des services plus sûrs et plus fiables aux utilisateurs à travers le monde.

Grâce à la collaboration avec UnionPay, les opérateurs de portefeuilles étrangers peuvent libérer de la valeur sur deux aspects. D'une part, ils peuvent offrir des capacités de paiement mobile dans un plus grand nombre de cas d'utilisation grâce à la solution de paiement intégrée par portefeuille d'UnionPay prenant en charge OEM Pay (paiement des fabricants d'équipement d'origine), les paiements par code QR et les paiements intégrés aux applications. Ils peuvent également tirer parti du réseau mondial de partenariats d'UnionPay. D'autre part, ils peuvent profiter des avantages de la carte UnionPay et utiliser des services à valeur ajoutée fondés sur des cas pour stimuler l'engagement des utilisateurs.

En tant que développeur clé de la CPG, UnionPay a fait progresser l'interopérabilité des codes QR grâce à des services complets et au développement de l'écosystème au cours des dernières années. En Chine continentale, UnionPay a intensifié ses efforts pour promouvoir l'excellence du projet et a continué d'améliorer les services de paiement pour les visiteurs internationaux en Chine. En août de cette année, cette initiative couvre 1,35 million de commerçants dans des cas d'utilisation clés, 232 produits à QR code agrégé acceptent les portefeuilles étrangers pour les paiements et 168 grands commerçants en ligne acceptent les cartes UnionPay émises hors de Chine continentale. Une base solide a été établie pour un écosystème de paiement unifié et plus pratique en Chine. Les données montrent que les transactions effectuées en Chine continentale à l'aide de cartes UnionPay émises à l'extérieur du continent chinois ou de portefeuilles de partenaires internationaux d'UnionPay ont augmenté de 111 % en nombre et de 29 % en valeur sur un an.

À l'échelle internationale, UnionPay a fait la promotion de l'interopérabilité transfrontalière des codes QR avec deux modèles de partenariat qui fonctionnent en parallèle : Modèles de gouvernement à gouvernement (G2G - Government-to-Government) et de réseau à réseau (N2N - Network-to-Network). À ce jour, UnionPay a lancé ou travaille sur 19 projets d'interopérabilité avec des homologues de 19 pays, dont le Vietnam, l'Indonésie, le Cambodge et l'Argentine. En conséquence, plus de 11 millions de commerçants étrangers acceptent les paiements par code QR d'UnionPay ; ce nombre passera à des dizaines de millions d'ici la fin de l'année. Du côté des comptes, plus de 170 portefeuilles de paiement par code QR étrangers ont été intégrés au réseau d'UnionPay, couvrant 30 pays et régions hors du continent chinois.

Les données officielles soulignent l'augmentation rapide de l'utilisation de la CPG : Au 11 septembre, elle avait traité 1,981 million de transactions pour une valeur de 427 millions de RMB. Au fur et à mesure que la Chine élargit ses politiques d'entrée sans visa, les efforts continus d'UnionPay pour améliorer l'infrastructure de la CPG joueront un rôle crucial dans l'exploitation du potentiel de croissance de la consommation entrante, la facilitation des échanges internationaux de voyages et d'affaires et la consolidation de la position de la CPG en tant que pierre angulaire de l'interopérabilité des paiements internationaux.

SOURCE UnionPay International

CONTACT : [email protected]