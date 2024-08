Université de Sherbrooke - Le ministre Drainville se réjouit de voir passer la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire de 60 à 45 crédits

QUÉBEC, le 27 août 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, salue l'initiative de l'Université de Sherbrooke visant à faire passer sa maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire de 60 à 45 crédits.

Cette décision s'aligne avec la volonté gouvernementale de répondre à la pénurie de personnel enseignant dans les écoles du Québec en offrant des voies plus rapides et plus flexibles pour obtenir le brevet d'enseignement. Cela permettra d'augmenter le nombre d'enseignantes et d'enseignants qualifiés et contribuera encore plus à la réussite éducative des élèves.

« L'initiative de l'Université de Sherbrooke répond à notre volonté d'accélérer la qualification des personnes qui enseignent déjà dans nos écoles. Je salue les étudiants qui s'inscriront à la maîtrise qualifiante en enseignement au secondaire. C'est la preuve qu'ils ont à cœur de se former pour offrir un enseignement de qualité. J'espère que d'autres établissements d'enseignement supérieur emboîteront le pas. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Pour avoir plus d'enseignants qualifiés, ça prend un véritable effort de la part de l'ensemble des facultés d'éducation. Je me réjouis que l'Université de Sherbrooke ait répondu à l'appel et je souhaite sincèrement que l'initiative serve d'exemple à d'autres universités qui sont réticentes à sortir des sentiers battus. Je rappelle que des sommes additionnelles sont prévues pour le déploiement de formations dans des domaines prioritaires, notamment l'éducation. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Informations complémentaires

Parallèlement à cette nouvelle initiative de l'Université de Sherbrooke , d'autres universités offrent, depuis la rentrée 2023, un diplôme d'études supérieures spécialisées de 30 crédits pour l'enseignement au primaire et au secondaire ainsi que pour l'éducation préscolaire. Cette formation est destinée à des enseignants non légalement qualifiés qui possèdent un baccalauréat dans une matière enseignée à l'école et qui sont recommandés par leur employeur.

