James Peterson, vice-président mondial des soins pour Univar Solutions, a déclaré : « L'élargissement de notre relation avec Syensqo marque un moment décisif dans notre parcours. Il ne s'agit pas seulement de distribuer ses produits, mais également d'intégrer l'innovation, la durabilité et un soutien inégalé dans notre relation. Grâce à notre vaste réseau et à notre expertise profondément enracinée, nous apportons une valeur considérable au secteur des soins personnels, en aidant nos clients et nos fournisseurs à se préparer à affronter avec confiance et créativité l'évolution rapide du secteur. »

Syensqo, réputée pour sa position de leader dans le secteur des ingrédients de beauté et de soins personnels , est spécialisée dans la gomme guar, les bio-polymères, les tensioactifs de spécialité et les biosurfactants, ainsi que dans les actifs pour les soins des cheveux et de la peau. Ces ingrédients sont essentiels pour les fabricants qui souhaitent fabriquer des produits de soins de la peau et de soins capillaires haut de gamme.

Le partenariat entre l'équipe spécialisée dans les produits de beauté et les soins personnels d'Univar Solutions et Syensqo, avec sa gamme de produits innovants, devrait offrir une multitude d'avantages en répondant aux besoins évolutifs du marché des produits de beauté, notamment en mettant l'accent sur la durabilité dans l'approvisionnement et le développement des produits. Les clients bénéficient en outre d'un accès à un large portefeuille d'ingrédients de spécialité durables et de pointe, soutenus par l'assistance technique, commerciale et de développement de marque d'Univar Solutions.

« Nous sommes ravis qu'Univar Solutions soit le distributeur exclusif des ingrédients de soins de beauté de Syensqo en Amérique du Nord, a commenté Jennifer Zientek, directrice du marché régional des soins de beauté et des produits domestiques chez Syensqo. Univar Solutions partage notre engagement envers l'innovation et la croissance durable, ce qui en fait le partenaire idéal pour faire connaître à un plus grand nombre de consommateurs les ingrédients de haute performance et responsables de Syensqo pour les soins de beauté. Nous avons hâte de grandir ensemble et de collaborer pour proposer davantage de valeur à nos clients. »

Les activités spécialisées d'Univar Solutions dans le domaine de la beauté et des soins personnels s'adressent aux clients des secteurs des soins de la peau, des soins capillaires, des soins du corps, des soins solaires et des cosmétiques de couleur, en leur proposant une gamme complète de produits et de services personnalisés pour les aider à trouver un éventail de solutions. S'appuyant sur son solide réseau de transport, son réseau de distribution mondial et ses compétences en matière de chaîne d'approvisionnement, Univar Solutions offre une expérience globale à ses clients, depuis le développement des produits jusqu'au soutien continu de la marque. Cet engagement en faveur de l'excellence est encore renforcé par les centres de solutions mondiaux, qui comprennent des laboratoires de recherche et de développement stratégiquement situés à Houston (Texas), Mexico (Mexique), Paris (France), Essen (Allemagne), Sao Paulo (Brésil) et Shanghai (Chine), qui stimulent l'innovation et le progrès.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions aux utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques de spécialité, et représente un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes de classe mondiale et ses outils numériques de pointe, Univar Solutions est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Univar Solutions s'engage à aider ses clients et ses fournisseurs à innover et à privilégier une croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

À propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise scientifique qui développe des solutions révolutionnaires pour améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de jouer. En nous inspirant des conseils scientifiques créés par Ernest Solvay en 1911, nous rassemblons de grands esprits pour repousser les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec une équipe diversifiée et mondiale de plus de 13 000 associés dans 30 pays.

Nos solutions contribuent à des produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on retrouve dans les maisons, les aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents et les applications de soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser nos objectifs d'économie circulaire et de découvrir des technologies révolutionnaires qui font progresser l'humanité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur syensqo.com .

