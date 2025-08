« Chaque année, j'ai le privilège de rendre hommage aux transporteurs qui aident nos clients et nos fournisseurs en mettant l'accent sur la sécurité et la réactivité », a déclaré Rob McRae, vice-président, Transports, Amérique du Nord, Univar Solutions. « Bien que l'industrie des transporteurs soit axée sur les processus, le rendement exceptionnel des fournisseurs de solutions de transport exige des solutions créatives et novatrices, avec une forte préférence pour la communication en temps opportun, ce que chacun de ces lauréats a démontré pour notre industrie. »

Les prix annuels récompensent les transporteurs régionaux, de vrac, de lots complets et de lots brisés qui ont été des partenaires précieux permettant à Univar Solutions d'offrir une fiabilité qui repose sur un engagement envers la sécurité, le service et l'expertise qui font progresser les clients et les fournisseurs. Voici les lauréats de 2025.

Transporteur de lots brisés de l'année : R+L Carriers

Transporteur de lots complets de l'année : Echo Global Logistics

Transporteur de vrac de l'année : MC Tank Transport

Transporteur de l'année - région de l'est des États-Unis : Southeastern Freight Lines

Transporteur de l'année - région de l'ouest des États-Unis : James J. Williams Bulk Service Transport

Transporteur de l'année - région de l'est du Canada : Contrans Vrac Incorporated

: Contrans Vrac Incorporated Transporteur de l'année - région de l'ouest du Canada : Caron Transportation Systems

: Caron Transportation Systems Partenaire fournisseur de l'année : Goodship

De plus, chaque année, le prix récompensant le partenaire le plus précieux est décerné au transporteur qui dépasse les attentes grâce à des solutions créatives pour améliorer l'expérience client. Pour 2025, le transporteur le plus rentable d'Univar Solutions est Barto Trucking.

« Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble de notre réseau de fournisseurs de solutions de transport et à féliciter notre liste d'éminents lauréats pour leur travail de promotion de la sécurité et de la livraison à temps, ainsi que pour avoir dépassé nos critères de service rigoureux, nos engagements en matière de volume et notre connectivité des données, et la réactivité en matière de communications », a souligné Travis Vedral, directeur principal, Transports, systèmes et stratégies, Univar Solutions. « Notre événement annuel pour les transporteurs est une occasion spéciale d'honorer et de reconnaître les nombreuses équipes talentueuses qui contribuent à faire progresser nos chaînes d'approvisionnement en Amérique du Nord, ainsi que de préparer le terrain pour l'avenir, alors qu'Univar Solutions aide nos clients et nos fournisseurs à croître et que nous atteignons notre objectif d'aider à maintenir les collectivités en bonne santé; nourries, propres et sûres. »

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

À propos de la division Distribution et services chimiques d'Univar Solutions

Chez Univar Solutions, notre division Distribution et services chimiques met l'accent sur la fiabilité qui tient ses promesses. Cela va au-delà des livraisons ponctuelles : c'est un engagement envers la sécurité qui nous guide, un service qui va de l'avant et une expertise qui fait progresser nos clients et nos fournisseurs. Avec des normes de sécurité de pointe, un taux de livraison dans les délais parmi les meilleurs du secteur et plus d'un siècle de connaissances mises au service de l'efficacité, Univar Solutions offre un niveau de collaboration et de prévisibilité grâce à une chimie qui se développe, circule et connaît les applications. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

Énoncés et renseignements prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la Société. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=HmGGv_kfJAM

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=_je-Cpw5qAQ

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2741316/Univar_Solutions_awards.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2723400/5438501/UnivSol_ReliabilitythatDelivers_Logo.jpg

SOURCE Univar Solutions LLC

PERSONNE-RESSOURCE : Relations avec les médias, Dwayne Roark, +1 331-777-6031, [email protected]