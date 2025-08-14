« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat déjà solide avec BASF en Amérique du Nord. En travaillant ensemble, nous continuons à ouvrir la voie à une croissance et à une innovation communes, en tirant parti de nos forces combinées pour explorer de nouvelles possibilités, résoudre des défis complexes et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients, a déclaré Matthew Oliver, vice-président mondial de Performance Materials chez Univar Solutions. La gamme diversifiée de produits et services que notre collaboration élargie apporte renforce notre sécurité d'approvisionnement et notre capacité à répondre aux besoins nuancés de nos clients communs. Ces ingrédients spécialisés peuvent constituer les éléments de base des améliorations apportées aux produits de nos clients et de solutions innovantes et sur mesure pour le marché. »

Les composés Capromer, HDO et epsilon-caprolactone sont fréquemment choisis par les formulateurs comme matières premières et composants de base dans le développement de revêtements, de plastiques, de fibres textiles et d'autres produits industriels hautement performants. Ils sont reconnus comme des produits chimiques polyvalents qui confèrent durabilité, flexibilité et résistance aux intempéries. Le HDO est utilisé dans la fabrication de revêtements industriels, notamment des formulations à faible teneur en composés organiques volatils (COV), des polyuréthanes et des adhésifs. Le HDO est également présent dans la formulation de systèmes époxy, qui sont utilisés pour la production de pales de rotor pour éoliennes et de composantes de construction pour des applications automobiles légères.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat de distribution d'ingrédients spécialisés avec Univar Solutions, a commenté Timothy Cavanaugh, directeur commercial, Diols, Acides et Polyols chez BASF Corporation. Cette collaboration renforce notre capacité à fournir des ingrédients spécialisés de haute qualité à des industries telles que les polymères, les plastiques, les revêtements et les adhésifs. Ensemble, nous aidons nos clients à innover, à respecter les réglementations et à maintenir le rendement de leurs produits. »

Ce partenariat de distribution vise à fournir aux clients les outils et les connaissances nécessaires pour relever de front des défis techniques complexes. Apprenez-en plus sur les produits chimiques et les solutions techniques innovantes que nous proposons pour répondre aux demandes des clients d'aujourd'hui.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com.

HDO et Capromer sont des marques déposées de BASF orporation.

À propos de la division Ingrédients + Spécialités d'Univar Solutions

La division Ingrédients + Spécialités d'Univar Solutions met les meilleurs produits, les meilleures personnes et les meilleurs résultats à la disposition des clients et des fournisseurs de spécialités qui cherchent à alimenter la vie moderne. En combinant la science, l'innovation et une expertise approfondie avec un portefeuille de spécialités de premier plan, nous aidons à trouver les solutions nécessaires pour améliorer en toute sécurité les vies et les communautés à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos de BASF

BASF Corporation, dont le siège social est situé à Florham Park, au New Jersey, est la filiale nord-américaine de BASF SE, une entreprise située à Ludwigshafen, en Allemagne. BASF compte environ 16 000 employés en Amérique du Nord et a enregistré un chiffre d'affaires de 19,7 milliards de dollars en 2024. Pour en savoir plus sur les activités de BASF en Amérique du Nord, consultez le www.basf.com/us.

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Notre ambition : nous voulons être l'entreprise chimique de choix pour permettre la transformation durable de nos clients. Nous combinons le succès économique à la protection de l'environnement et à la responsabilité sociale. Environ 112 000 collaborateurs du groupe BASF contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et dans presque tous les pays du monde. Notre portefeuille comprend, comme activités principales, les segments Chimie, Matériaux, Solutions industrielles et Alimentation et soins; nos activités autonomes sont regroupées dans les segments Technologies de surface et Solutions agricoles. BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 65,3 milliards d'euros en 2024. Les actions de BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et sous forme de certificats américains d'actions étrangères (BASFY) aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site www.basf.com.

Énoncés et renseignements prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la Société. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

