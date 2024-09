L'ajout des polyetheramines Baxxodur® au portefeuille CASE d'Univar Solutions aidera à répondre à la demande croissante pour des agents de durcissement et agents accélérants à base de résine époxyde et de polyurée.

DOWNERS GROVE, Illinois, 19 septembre 2024 /CNW/ - Univar Solutions, LLC (« Univar Solutions » ou « l'entreprise »), un important fournisseur mondial de solutions pour les utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés, a annoncé aujourd'hui qu'elle élargit son partenariat avec BASF pour distribuer sa gamme complète d'agents de durcissement à base d'amines Baxxodur aux États-Unis et au Canada. Les clients nord-américains auront accès à toute la gamme d'agents de durcissement et agents accélérants de BASF, des éléments essentiels au développement et à l'amélioration des systèmes à base de résine époxyde, de polyurée et de polyuréthane. Les additifs de performance Baxxodur mettent la polyvalence à l'avant-plan : en ajustant les formulations avec ces produits haut de gamme, les fabricants peuvent adapter les propriétés des matériaux polymères finaux pour répondre à des exigences spécifiques dans différentes industries, y compris l'automobile, la construction, l'électronique, et les biens de consommation.

L’ajout de polyétheramine Baxxodur® au portefeuille des revêtements, adhésifs, mastics et élastomères d’Univar Solutions aidera à répondre à la demande croissante pour les agents de durcissement et agents accélérants à base de résine époxyde et de polyurée. (PRNewsfoto/Univar Solutions LLC)

Brian Jurcak, vice-président principal, Gestion mondiale des produits mondiaux et exécution pour Univar Solutions, a souligné l'importance de ce partenariat pour maintenir l'engagement d'Univar Solutions à fournir des solutions de qualité supérieure, novatrices et durables à ses clients. « Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat élargi avec BASF, ce qui n'est pas négligeable compte tenu de la réputation de BASF au sein de l'industrie mondiale des produits chimiques. Nos clients comptent sur nous pour offrir des ingrédients de qualité et des solutions novatrices et durables, et les relations avec des fournisseurs clés comme BASF sont essentielles pour nous aider à réaliser ces pierres angulaires de la croissance et du succès, a déclaré M. Jurcak. Le nom de Baxxodur est bien reconnu dans l'industrie des produits chimiques. Cette gamme de produits haut de gamme est reconnue pour sa polyvalence dans un large éventail d'applications, ce qui en fait une option très précieuse pour nos clients. »

Univar Solutions et BASF collaborent depuis des années, cherchant continuellement des solutions nouvelles et novatrices qui peuvent répondre aux besoins des clients. Alors que les fabricants de formules au sein des marché des revêtements, adhésifs, des mastics et des élastomères recherchent de plus en plus des ingrédients à haut rendement, multifonctionnels et plus écologiques pour leurs produits qui sont conçus pour résister aux températures extrêmes, au rayonnement UV et à d'autres facteurs environnementaux difficiles, la gamme Baxxodur est un ajout de première qualité au vaste portefeuille de produits d'Univar Solutions pour les applications industrielles.

Selon Matthew Oliver, vice-président mondial, Produits de haute performance pour Univar Solutions, le partenariat stratégique avec BASF représente une croissance pour Univar Solutions et ses clients et renforce la valeur des collaborations stratégiques dans l'industrie des produits chimiques. « Comme nous travaillons avec BASF depuis de nombreuses années, nous reconnaissons le niveau d'innovation qui entre dans la fabrication de ses produits. Les matériaux de Baxxodur sont prisés en raison de leurs propriétés améliorant la performance et de leur polyvalence dans toutes les applications, a déclaré M. Oliver. « Nous sommes ravis d'offrir des produits qui offrent ce niveau de fiabilité et d'efficacité aux clients commerciaux industriels qui ont besoin de solutions de polymères avancées, Nous nous réjouissons à l'idée de développer la gamme de produits Baxxodur par l'intermédiaire de nos principales équipes de vente et de marketing techniques et du soutien solide fourni par BASF », a-t-il ajouté.

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Univar Solutions en tant que distributeur exclusif de notre gamme de produits Baxxodur aux États-Unis et au Canada. Les capacités logistiques éprouvées d'Univar Solutions, combinées à son équipe de vente technique, cadrent bien avec notre stratégie de croissance globale de Baxxodur », a déclaré Kevin Anderson, vice-président, Amines et produits intermédiaires spécialisés, Amériques, pour BASF.

Le portefeuille Baxxodur de BASF, qui comprend de la polyéthamine et de l'isophoronediamine, est utilisé par les clients comme agents de durcissement et allongeurs de chaîne hautement efficaces dans les applications d'époxy et de polyurée pour les secteurs de l'énergie éolienne, de l'électricité, des composites, des adhésifs et des revêtements de sol. L'utilisation de Baxxodur permet aux clients d'obtenir un large éventail d'avantages dans leur formulation, y compris le temps de prise, la dureté, la flexibilité, la force de détachement, et la résistance aux produits chimiques et à la température. BASF offre le plus vaste portefeuille d'agents de durcissement à base d'amine pour ces industries. Baxxodur® est une marque commerciale de BASF SE.

En savoir plus sur la collaboration de longue date entre Univar Solutions et BASF .

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

À propos de BASF

BASF Corporation, dont le siège social est situé à Florham Park, au New Jersey, est la filiale nord-américaine de BASF SE, une entreprise située à Ludwigshafen, en Allemagne. BASF compte environ 16 000 employés en Amérique du Nord et a enregistré un chiffre d'affaires de 20,5 milliards de dollars en 2023. Pour en savoir plus sur les activités de BASF en Amérique du Nord, consultez le www.basf.com/us .

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous combinons le succès économique à la protection de l'environnement et à la responsabilité sociale. Environ 112 000 collaborateurs du groupe BASF contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et dans presque tous les pays du monde. Notre portefeuille comprend six segments : les produits chimiques, les matériaux, les solutions industrielles, les technologies de surface, la nutrition et les soins et les solutions agricoles. BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 68,9 milliards d'euros en 2023. Les actions de BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et sous forme de certificats américains d'actions étrangères (BASFY) aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site www.basf.com .

Énoncés et renseignements prospectifs

La présente communication contient des « énoncés prospectifs » en vertu de la loi applicable concernant les éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la Société. Les énoncés prospectifs peuvent généralement se reconnaître à l'utilisation de mots tels que « croit », « s'attend à », « peut », « fera », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « planifie », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Tous les énoncés prospectifs contenus dans la présente communication sont assortis de cette mise en garde.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent échapper au contrôle de la Société, qui pourraient faire en sorte que les attentes ne se concrétisent pas ou qui pourraient autrement avoir une incidence importante et négative sur les activités de la Société, sa situation financière, ses résultats d'exploitation ou ses flux de trésorerie. Bien que les énoncés prospectifs soient basés sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans la présente communication ne garantissent pas les événements ou résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans la présente communication. Pour de plus amples informations sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société, veuillez consulter le rapport annuel le plus récent de la Société et d'autres rapports financiers, y compris les renseignements présentés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les énoncés prospectifs représentent le point de vue de la Société uniquement à la date de la présente communication et ne doivent pas être considérés comme les points de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société n'est pas tenue, à moins que la loi ne l'exige expressément, de mettre à jour tout énoncé prospectif.

