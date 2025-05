« Nous sommes très heureux de notre partenariat avec Tedia, qui nous permet d'étendre notre portefeuille à cette large gamme de solvants de haute pureté et d'ultra-haute pureté, a déclaré Aaron Lee, vice-président mondial de la division Santé et nutrition d'Univar Solutions. Nous sommes dotés d'un portefeuille de produits qui nous permet de mieux servir nos clients dans les domaines pharmaceutique, biologique et des technologies de l'ADN, avec un niveau de pureté et de fiabilité accru et une plus grande souplesse de livraison. Tout comme la division Ingrédients + Spécialités d'Univar Solutions, Tedia s'est imposée comme un leader dans son domaine et s'est engagée à faire preuve d'innovation et d'excellence. Ensemble, nous sommes fiers d'innover et de redéfinir la distribution d'ingrédients en répondant aux besoins changeants de nos clients dans les industries critiques des sciences de la vie. »

Le nouveau portefeuille comprend des solvants clés dans des qualités allant de l'American Chemical Society (ACS) à l'UHP et au-delà. L'association des solutions de distribution en vrac de pointe de Tedia et du vaste réseau de distribution mondial de la division I+S d'Univar Solutions permet de mettre en place des solutions évolutives optimisées pour répondre à la demande de gros volumes et de produits en vrac en toute sécurité, avec cohérence et qualité. En faisant progresser la science dans un paysage complexe, Tedia offre à ses partenaires dans le domaine des produits pharmaceutiques, biologiques et des technologies de l'ADN la possibilité de réaliser des avancées novatrices susceptibles de changer notre avenir. Tedia propose également Tedia re:solv, un nouveau processus de récupération et de purification des solvants qui offre qualité et valeur, et peut contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Ses systèmes de purification avancés améliorent les solvants et aident à répondre aux besoins d'applications critiques dans les produits pharmaceutiques et d'autres secteurs de haute précision.

« Cette nouvelle alliance avec la division I+S d'Univar Solutions offrira des solutions rationalisées, de haute qualité et rentables à nos clients existants et au-delà, a commenté Jim Mattey, chef de la direction de Tedia. Ce partenariat clé permet d'améliorer la capacité de distribution, de réduire les délais, d'améliorer la disponibilité des produits, d'atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et de collaborer pour respecter les délais de production critiques de nos clients. Nous nous engageons à faire progresser les innovations dans le domaine des solvants UHP et leur application dans les nouveaux traitements et thérapies. Notre collaboration a le pouvoir de conduire à des percées et de contribuer à façonner l'avenir des avancées pharmaceutiques et ONS, en ayant un impact sur les défis complexes et émergents en matière de santé pour les générations futures. »

Le portefeuille Ingrédients + Spécialités d'Univar Solutions, l'un des noms les plus fiables en matière d'innovation et de distribution, offre les ingrédients de spécialité essentiels dont les marques et les fabricants ont besoin pour développer des produits nouveaux et améliorés qui donnent des résultats à leurs clients. La division I+S d'Univar Solutions s'appuie sur notre engagement en matière d'innovation, de durabilité et de qualité, ainsi que sur notre soutien technique et notre expertise en matière de formulation, afin de garantir que nos clients et nos fournisseurs sont en mesure de faire face à l'évolution rapide du secteur, en toute confiance et avec créativité.

Découvrez comment la relation entre la division I+S d'Univar Solutions et Tedia améliore les performances de formulation et répond aux défis les plus techniques des formulateurs.

Univar Solutions est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques spécialisés qui présente un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com.

I+S d'Univar Solutions met les meilleurs produits, les meilleures personnes et les meilleurs résultats à la disposition des clients et des fournisseurs de spécialités qui cherchent à alimenter la vie moderne. En combinant la science, l'innovation et une expertise approfondie avec un portefeuille de spécialités de premier plan, nous aidons à trouver les solutions nécessaires pour améliorer en toute sécurité les vies et les communautés à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

Tedia est un producteur leader de solvants de très haute pureté au service des industries scientifiques critiques, notamment l'industrie pharmaceutique, les sciences de la vie et l'ONS. La société offre l'un des plus vastes portefeuilles de solvants UHP sur le marché, avec pureté et fiabilité, et la flexibilité de les livrer en vrac ou sur le banc d'essai. L'approche novatrice de Tedia en matière de purification et de récupération des solvants permet d'atteindre les objectifs de qualité, de valeur, de conformité et de durabilité. Forte de ses 50 ans d'expérience dans le secteur, Tedia a démontré sa capacité à travailler en partenariat avec ses clients pour leur fournir des solutions et des conseils fiables qui les aident à réaliser des avancées scientifiques.

