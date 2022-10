Unito rassemble 20 M$ pour façonner l'avenir de la collaboration digitale au travail

La CDPQ mène la ronde de financement avec la participation de Bessemer Venture Partners, un investisseur existant, afin d'accélérer l'expansion de la société montréalaise Unito sur le marché nord-américain.

MONTRÉAL , le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Unito , le chef de file des logiciels d'automatisation de workflows, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement de 20 M$ menée par la CDPQ, avec la participation des nouveaux investisseurs Rainfall Ventures et Investissement Québec et des investisseurs existants Bessemer Venture Partners, Tom Williams et Mistral Ventures. Le nouveau financement permettra à Unito de renforcer sa présence croissante sur le marché - l'entreprise comptant déjà parmi ses clients Atlassian (Trello et Jira), Corpay, Teamwork, les Reds de Cincinnati et Wrike - et d'élargir ses intégrations à encore plus de logiciels d'entreprise.

Unito intègre les multiples logiciels d'une entreprise, afin de créer des workflows unifiés entre les outils et les équipes. Les intégrations bidirectionnelles et sans code permettent de faire circuler l'information librement entre diverses applications comme Asana, GitHub, Google Sheets, Jira, Salesforce, Trello et bien d'autres, ce qui facilite la collaboration et accroît l'efficacité et la productivité. Cette plateforme facile à utiliser est accessible à tous les niveaux de connaissances techniques. Un des clients d'Unito, Boveda, économise chaque semaine une journée de travail complète grâce aux intégrations, tandis qu'un autre, Verivox, a pu automatiser le laborieux processus de migration manuelle de 50 000 tickets Jira vers ClickUp.

« À mesure que les logiciels se multiplient en interne, les entreprises adoptent des intégrations qui les relient et facilitent la collaboration entre les équipes », a déclaré Marc Boscher, cofondateur et chef de la direction d'Unito. « Nos clients reconnaissent l'impact des intégrations bidirectionnelles sans code. Nous sommes ravis d'avoir des investisseurs qui comprennent notre mission de faire tomber les barrières entre les outils et d'unifier le travail. Les intégrations d'Unito réduisent les coûts de licence liés aux outils, éliminent des heures de copier-coller manuel et permettent aux équipes de terminer leurs projets plus vite. »

Unito est en voie de devenir le traducteur universel des entreprises

La multiplication des logiciels, amplifiée par le développement du travail à distance qui a pris place pendant la pandémie de COVID-19, a transformé le quotidien des employés et la répartition des ressources de l'entreprise. Les maux de tête engendrés par ces changements ont ravivé l'enjeu perpétuel de la collaboration digitale, les équipes à distance cherchant des solutions pour rendre le travail asynchrone efficace. Les acteurs du milieu utilisent sensiblement tous le même paradigme : IF [this] THAN [that], mais cette structure rudimentaire rend les synchronisations bidirectionnelles complexes et difficiles à maintenir.

La solution non conventionnelle d'Unito - des intégrations faciles à utiliser et bidirectionnelles reliant une liste croissante d'outils populaires - a déjà rallié plus de 50 000 utilisateurs dans 7 000 sociétés à l'échelle mondiale, qui œuvrent dans les TI, la gestion de projets, les ventes, le développement de logiciels et plus encore. Afin de répondre à cette demande croissante, Unito a triplé son effectif depuis 2020. Par ailleurs, la société place l'équité au cœur de ses valeurs et adopte une approche transparente au niveau de la rémunération et la moitié des rôles exécutifs sont occupés par des femmes. En 2022, le recours aux essais mensuels gratuits d'Unito ont doublé en six mois. Le nouveau financement permet à la société de tirer parti de son attrait sur le marché et de conquérir encore plus de catégories de logiciels.

« Les entreprises recherchent des intégrations simples et puissantes pour unifier leurs outils de travail. Nous croyons qu'Unito est bien placée pour accélérer sa croissance mondiale en consolidant sa présence sur le marché et en diversifiant son offre de produits », a déclaré Wils Théagène, directeur principal à la CDPQ et représentant du Fonds Équité 253. « Nous sommes particulièrement fiers de mener cette ronde, car Unito partage notre engagement en matière de diversité et d'inclusion. »

La majeure partie du financement octroyé à Unito provient d' Équité 253 , un fonds d'investissement de la CDPQ créé pour accroître la diversité et l'inclusion dans les entreprises en croissance. Unito a satisfait la plupart des exigences formulées par Equité 253 en matière de diversité au sein de son conseil d'administration, de son équipe de direction et de son actionnariat, et ce, cinq ans avant la date limite. La société dispose également d'une structure de rémunération transparente et propose des ajustements en fonction des disparités salariales fondées sur le sexe afin d'assurer l'équité.

« Unito est un chef de file dans un marché d'intégration qui présente d'importantes occasions de croissance », a déclaré Jeremy Levine, associé chez Bessemer Venture Partners. « La vision de Marc et Eryk, qui consiste à permettre aux travailleurs d'utiliser l'outil technologique de leur choix, est cruciale pour les équipes à distance, et les économies de coûts sont importantes pour les entreprises dans un contexte économique incertain. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Unito à mesure que la société développe de nouveaux marchés et continue de façonner les méthodes de travail. »

Unito augmente de façon exponentielle la valeur que les entreprises peuvent tirer de chacun de leurs outils, ce qui évite aux équipes des heures de copier-coller manuel et permet aussi aux entreprises de réduire les coûts de licence des outils. Ses intégrations actuelles comprennent Asana, Excel, Github, Google Sheets, Hubspot, Jira, Salesforce, Trello, Wirke, Zendesk et plus encore. Le nouveau financement servira également à poursuivre le recrutement des meilleurs talents et l'ajout de nouvelles intégrations, Unito visant à conquérir le marché de l'intégration.

Pour en savoir plus sur Unito, consultez https://unito.io/fr/ .

À propos d'Unito

Fondée en 2015, Unito a été créée pour intégrer des applications de logiciels afin de créer des workflows unifiés pour l'ensemble des outils, des équipes et des organisations. La plateforme d'automatisation de workflows d'Unito et ses intégrations bidirectionnelles permettent de faire circuler l'information librement entre des logiciels comme Trello et Jira d'Atlassian, Asana, GitHub et Google Sheets, ce qui facilite la collaboration et accroît l'efficacité et la productivité. Son siège social est situé à Montréal, au Canada. Pour en savoir plus, visitez le https://unito.io/fr/ ou suivez @unitoio .

À propos de la CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 391,6 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .



CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.





À propos de Bessemer Venture Partners

Bessemer Venture Partners aide les entrepreneurs à établir une fondation forte pour bâtir des compagnies avec une longévité sûre. Avec plus de 135 IPOS et 200 compagnies dans les secteurs entreprise, consommateur et en soins, Bessemer supporte les fondateurs et les PDGs à travers chaque étape de la croissance de leur entreprise. Le portfolio global de Bessemer inclut Pinterest, Shopify, Twilio, Yelp, LinkedIn, PagerDuty, DocuSign, Wix, Fiverr et Toast. Leur portfolio a une valeur de plus de $20 milliards. Bessemer a des équipes d'investisseurs et de partenaires à travers le monde, incluant Tel Aviv, la Silicon Valley, San Francisco, New York, Londres, Boston, Beijing et Bangalore. Né d'innovations en acier il y a plus de cent ans, l'histoire mouvementée de Bessemer a permis à ses partenaires de célébrer et examiner leurs meilleurs investissements (voir Mémos) ainsi qu'apprendre de leurs erreurs. (voir Anti-Portfolio).

SOURCE CDPQ

Renseignements: Contact médias : Mark Dunphy, Bateman Agency pour Unito, [email protected]; Kate Monfette, CDPQ, [email protected]