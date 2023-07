Unités modulaires pour des travailleurs de la santé - Le projet pilote continue de prendre forme en Gaspésie

QUÉBEC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, annonce que la Société d'habitation du Québec (SHQ), de concert avec les municipalités de Maria et de Gaspé, a entrepris des démarches pour implanter de nouvelles unités modulaires pour loger des travailleurs du milieu de la santé.

L'acquisition d'unités modulaires fait partie d'un projet pilote coordonné par la SHQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont les premiers jalons ont été posés dans la région de Charlevoix au printemps dernier. Pourvu d'un budget global de 5 M$, le projet pilote contribue au maintien des services de santé en région.

En ce qui concerne l'emplacement des nouvelles unités modulaires, la Ville de Maria doit adopter une résolution aujourd'hui pour permettre leur implantation. Du côté de Gaspé, les possibilités sont en analyse. La SHQ procédera ensuite au lancement d'un appel d'offres public en vue de leur acquisition et de leur installation.

« L'idée de développer une offre de logements temporaires, adaptables et transportables pour loger les travailleurs du domaine de la santé continue de se concrétiser et j'en suis fort heureuse. Cette solution, développée de manière agile pour rapidement répondre à un besoin pressant, montre ce dont nous sommes capables au Québec, quand nous avons l'audace et le courage de travailler autrement, pour "sortir de la boîte". Je suis très reconnaissante envers les municipalités de Gaspé et de Maria pour leur participation à ce projet, qui assure un milieu de vie sain et sécuritaire aux nouveaux travailleurs de la santé sur leur territoire. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« L'hébergement des travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux représente un défi pour les différentes régions du Québec. Il arrive que ceux-ci doivent décliner des postes, faute de pouvoir se loger. C'est pourquoi nous travaillons activement au recrutement de diplômés hors Canada afin de soutenir le réseau de la santé et des services sociaux. Ce type d'initiative s'inscrit dans la vision du Plan santé et contribuera significativement à l'attraction et à la rétention en région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Ma volonté que la circonscription de Bonaventure participe à ce projet pilote était ferme depuis son émergence et je tiens à remercier la ministre Duranceau pour son écoute et son engagement, ainsi que le PDG du CISSS de la Gaspésie pour sa collaboration et sa disponibilité dans ce dossier. Utiliser des unités modulaires pour loger des travailleurs du domaine de la santé appelle créativité et volonté, ce qui est représentatif de la population de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. De nombreux partenaires sont impliqués dans la réalisation de ce projet pilote et je me réjouis de constater que les efforts portent fruit. Déjà, je souhaite la bienvenue aux personnes qui emménageront dans notre belle région. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe au ministre de la Santé

« La mise en place des unités modulaires est une solution qui m'apparaît prometteuse. Les Gaspésiennes et les Gaspésiens sont forts de volonté et de hardiesse et leur participation à ce projet pilote en est une belle illustration. La région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est un bijou qu'aimeront découvrir les nouveaux travailleurs du domaine de la santé, j'en suis convaincu. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Gaspé étant une ville engagée et dynamique, s'impliquer dans le projet pilote pour loger les travailleurs du domaine de la santé s'est inscrit naturellement à notre calendrier de travail. De nombreux partenaires mettent l'épaule à la roue pour faire avancer le projet et déjà, je tiens à les remercier pour leur habituelle et précieuse collaboration. Nous sommes tous impatients de voir arriver les maisons modulaires près de l'hôpital! »

Daniel Côté, maire de Gaspé

« Participer à ce projet pilote incarne à merveille mon souhait de développer des projets novateurs pour la communauté de Maria. Les terrains sur lesquels seront installées les unités modulaires ont été déterminés aujourd'hui, ce qui redouble mon niveau d'enthousiasme face au projet. Cela signifie qu'une autre étape du processus a été franchie… On avance! Les nouveaux travailleurs du milieu de la santé seront bien accueillis à Maria et je suis convaincu qu'ils s'y sentiront chez eux. »

Jean-Claude Landry, maire de Maria

Faits saillants

L'investissement de 5 M$ a été annoncé lors du budget 2023- 2024 et s'inscrit dans la mesure visant à mettre en place un projet pilote pour l'acquisition et l'installation de logements modulaires pour les besoins du milieu de la santé.

s'inscrit dans la mesure visant à mettre en place un projet pilote pour l'acquisition et l'installation de logements modulaires pour les besoins du milieu de la santé. Les unités modulaires seront dotées d'une structure d'acier ou de bois pouvant être fabriquée en usine. Comme elles seront modulables, elles pourront également être adaptées et déplacées afin de répondre aux besoins.

L'attribution des unités modulaires aux travailleurs du domaine de la santé se fera en collaboration avec le MSSS.

Il est possible de faire une visite virtuelle intérieure de l'unité modulaire installée à Baie-Saint-Paul .

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

