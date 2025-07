Place aux chantiers : 24 logements sociaux et abordables seront construits à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Rivières et la Coopérative d'habitation L'Héritage soulignaient aujourd'hui le début du chantier du projet de la Coopérative L'Héritage, qui abritera 24 logements sociaux et abordables destinés à des personnes seules et des couples âgés de plus de 50 ans à Trois-Rivières. Il s'agit d'un investissement de plus de 7,2 M$.

L’entrepreneur, Félix Bissonnette, président de LixM, Pascale Courchesne, directrice générale GRT des Deux Rives, Sonia LeBel, députée de Champlain, Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières, Marcel Poirier, président Coopérative L’Héritage, Carmen Montour, secrétaire Coopérative L’Héritage, et Raphaëlle Laplante-Houle, chargée de projets GRT des Deux Rives. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation) Coopérative d’habitation L’Héritage. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation)

Cette activité a eu lieu en présence de la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche, et du président de la Coopérative d'habitation L'Héritage, M. Marcel Poirier.

L'investissement du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), s'élève à plus de 5 M$. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La Ville de Trois-Rivières a pour sa part versé à la coopérative une somme de 560 000 $ en plus de lui accorder à la coopérative un crédit de taxes d'une durée de 20 ans.

Citations :

« Je félicite tous les partenaires qui ont collaboré à ce projet destiné à des personnes seules et des couples âgés de plus de 50 ans. Notre gouvernement est fier de soutenir financièrement cet important chantier. La clef du succès pour offrir davantage de logements abordables sur le marché, c'est de travailler ensemble, pour construire plus et plus vite. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La construction de 24 logements sociaux et abordables au Cap-de-la-Madeleine répond à un besoin important pour la communauté du comté de Champlain. Ce projet voit le jour grâce à l'engagement et l'investissement du gouvernement du Québec et à la mobilisation des partenaires locaux. Je salue le travail de la Coopérative d'habitation L'Héritage et de tous les collaborateurs qui rendent possible ce projet. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Face à la crise du logement que nous affrontons collectivement, la Ville de Trois-Rivières est fière de soutenir la concrétisation du projet de la Coopérative d'habitation L'Héritage. L'annonce de la construction de 24 logements sociaux et abordables est une étape majeure, rendue possible grâce à la collaboration exceptionnelle de tous nos partenaires et des acteurs du milieu. Je tiens à saluer et à remercier chacun d'entre eux pour son engagement. Ensemble, en unissant nos forces, nous construisons un avenir accessible à toutes et tous, parce que c'est en travaillant main dans la main que nous faisons la différence. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

« Cette construction va permettre aux membres de cette coopérative de vivre ensemble et de partager les valeurs de la coopération comme l'entraide, l'égalité et la solidarité. »

Marcel Poirier, président de la Coopérative d'habitation L'Héritage

« Le GRT des Deux Rives est fier d'avoir accompagné, depuis les débuts, les membres fondateurs de la Coopérative d'habitation L'Héritage dans la réalisation d'un projet ancré dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de vie collective -- un projet où l'humain et la communauté sont au cœur de tout. »

Pascale Courchesne, directrice générale du GRT des Deux Rives

Fait saillant :

Jusqu'à 19 des 24 ménages de la Coopérative L'Héritage auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Trois-Rivières.

