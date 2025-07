Aide à la recherche de logement - DES MILLIERS DE QUÉBÉCOIS ONT OBTENU DE L'AIDE GRÂCE AU RÉSEAU D'ACCOMPAGNEMENT MOBILISÉ DEPUIS PLUSIEURS MOIS

QUÉBEC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - En cette période intense d'accompagnement des ménages à la recherche de logement, la Société d'habitation du Québec (SHQ) tient à saluer le travail conjoint des services d'aide à la recherche de logement (SARL) et de leurs divers partenaires sur le terrain, qui ont uni leurs efforts pour répondre avec succès à la demande encore cette année.

Bien que le réseau reste mobilisé tout au long de l'année et qu'il soit toujours possible de faire appel à l'un des quelque 40 SARL en service au Québec, le bilan au 3 juillet indique que plus de 6 800 ménages ont trouvé une solution grâce aux services d'aide alors que 1 899 ménages sont toujours soutenus activement. Sur ces 1 899 ménages, 396 sont dans une situation de relogement temporaire, chez des proches ou à l'hôtel. Aucun de ces ménages ne se retrouve à la rue, puisqu'ils sont accompagnés par leur SARL jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée. Rappelons que l'intensité de l'accompagnement varie en fonction des besoins des ménages.

Vous ne savez pas comment joindre votre SARL? La SHQ peut vous aider.

En plus de tenir à jour sur son site Web les coordonnées de chacun des SARL, la SHQ compte sur les services d'un centre des relations avec la clientèle (1 800 463-4315), qui sera ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au 6 juillet. Les citoyens et citoyennes à la recherche d'un logement et qui ne savent pas comment joindre le SARL de leur région sont invités à le contacter sans tarder. Les offices d'habitation offriront également jusqu'à la mi-juillet des services d'urgence pour répondre aux locataires dans le besoin.

Citations

« Malgré un contexte encore difficile, le réseau mis en place au fil des dernières années et mois a su répondre de plus en plus efficacement aux demandes des ménages à la recherche d'un logement. C'est le fruit d'un magnifique travail d'équipe. Je remercie et félicite les services d'aide à la recherche de logement, les partenaires sur le terrain et le personnel de la Société d'habitation du Québec qui ont, ensemble, fait de petits miracles et relevé le défi du 1er juillet. J'invite toutes les personnes qui ont besoin d'accompagnement dans leur recherche de logement à continuer de communiquer avec le SARL de leur région ou avec le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ pour obtenir de l'aide. Nous ne ménagerons aucun effort pour que chaque Québécois qui demande de l'aide ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La Société d'habitation du Québec est fière du travail sans relâche qui a été accompli pendant toute l'année, mais particulièrement au cours des derniers jours, par les SARL, nos partenaires sur le terrain et nos équipes. Ce réseau a prouvé sa pertinence, sa mobilisation et sa grande capacité de soutien à des ménages qui ont besoin d'accompagnement. Le travail se poursuit, mais soyons reconnaissants de l'aide déjà apportée. »

Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Pour en connaître davantage sur les activités de la SHQ :

Facebook

X

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]