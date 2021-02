MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Qu'ils soient confrontés à de nouvelles réalités de travail, qu'ils aient à gérer la santé et la sécurité de leurs employés ou qu'ils se trouvent aux premières lignes des interventions du Canada en réponse au nouveau coronavirus, les Meilleurs employeurs de Montréal s'unissent pour atteindre leur objectif commun : faire de leur mieux pour aller de l'avant en période difficile. La liste de 2021 a été diffusée ce matin par Mediacorp Canada Inc., organisatrice du projet annuel des 100 meilleurs employeurs du Canada, et comprend 60 employeurs qui sont des chefs de file au sein de leurs secteurs respectifs dans la région du Grand Montréal.

« La dernière année a été éprouvante sur les plans émotionnel, physique et mental, affirme Kristina Leung, rédactrice en chef du projet des 100 meilleurs employeurs du Canada. Mais les organisations ont travaillé rapidement et sans relâche pour fournir un soutien essentiel aux employés afin d'atténuer les préoccupations pressantes et de contribuer à un effort collectif plus vaste en ce qui concerne l'intervention du Canada en réponse à la pandémie. »

Bon nombre des employeurs nommés cette année offrent des régimes d'assurance-maladie souples qui peuvent être adaptés aux besoins de chacun, y compris la couverture des frais de professionnels de la santé mentale (jusqu'à 3 000 $ par année). De plus, les gagnants ont été récompensés pour leurs politiques relatives aux congés, qui permettent aux employés de s'occuper de leur bien-être grâce à des horaires flexibles et à des congés personnels et de maladie payés. Le soutien aux communautés locales a également été souligné : de nombreuses organisations offrent des congés payés pour que leurs employés puissent faire du bénévolat.

« Le projet a toujours eu pour objectif de mettre en lumière les pratiques exemplaires de cette nature, et la dernière année a démontré que ces types d'avantages "essentiels" sont vraiment importants, souligne Richard Yerema, directeur de la rédaction. Qu'il s'agisse d'aider les employés à s'occuper de leur bien-être ou de leur permettre de s'investir dans leur communauté, les meilleurs employeurs reconnaissent la nécessité de donner la priorité à leurs employés. »

Voici quelques-unes des initiatives mentionnées par les rédacteurs :

CCM Hockey, à Saint-Laurent, a reconfiguré ses installations de fabrication dans le but de fabriquer du matériel médical, comme des visières et des cagoules, et a fait don de 500 000 masques à des travailleurs de la santé.





Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal a embauché environ 2 000 nouveaux employés depuis mars 2020 et a mis sur pied une ligne d'écoute pour les personnes éprouvant une détresse psychologique liée à la pandémie, ainsi que des cours de méditation gratuits et des initiatives de mieux-être pour les employés.





Genetec, à Saint-Laurent, a remboursé les employés pour l'achat d'écrans d'ordinateur de bureau à domicile (à hauteur de 50 %) et a lancé des cours en ligne de conditionnement physique quotidiens ainsi que des cours de cuisine hebdomadaires animés par l'équipe bistro du bureau. L'entreprise a également créé des salons virtuels et des pauses-café pour encourager les employés à rester en contact.





Lowe's Canada, à Boucherville, a fait un investissement philanthropique d'un million de dollars, dont des fonds en argent ou en nature étaient répartis en magasin, pour répondre aux besoins particuliers des communautés locales.





Nuance Communications Canada, Inc. a offert gratuitement un logiciel de reconnaissance vocale pour aider les systèmes de soins de santé à composer avec la pandémie, a distribué gratuitement plus de 50 000 licences de produits à des fournisseurs de soins de santé, a fourni des repas gratuits à des membres du personnel de la santé et a fait don de iPad pour permettre au personnel clinique de travailler à distance.





Pomerleau Inc. a créé un fonds d'urgence pour les employés éprouvant des difficultés financières et a travaillé avec le gouvernement du Québec à la construction de salles modulaires autonomes pour appuyer le système de soins de santé de la province.

Le concours des Meilleurs employeurs de Montréal, qui en est à sa 16e année, présente à des organisations une désignation spéciale qui vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués par les éditeurs du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada au moyen des mêmes critères que pour le concours national : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres organisations du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes. Ce concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans le Grand Montréal; les employeurs de toute taille peuvent présenter leur candidature, qu'ils œuvrent dans le secteur privé ou public.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés joignant plus de 15 millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada, qui rejoint des millions de visiteurs uniques chaque année et présente des critiques éditoriales du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. L'entreprise publie également The Career Directory, qui en est à sa 28e édition - un guide en ligne gratuit pour les récents diplômés des collèges et universités à la recherche d'employeurs qui embauchent des candidats dans leur domaine.

La liste complète des Meilleurs employeurs de Montréal pour 2021 a été annoncée aujourd'hui dans un magazine spécial et publiée dans le Montreal Gazette. Les critères de sélection pour chacun des lauréats, accompagnés de centaines d'histoires et de photos, ont également été publiés par les éditeurs aujourd'hui. Vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours (en anglais).

