Unis contre l'intimidation et la cyberintimidation : Québec se mobilise avec un nouveau plan d'action

QUÉBEC, le 28 oct. 2025/CNW/ - Le gouvernement du Québec lance aujourd'hui le nouveau Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation 2025‑2030, intitulé « Le respect, une valeur à partager ». Ce plan ambitieux mise sur une mobilisation collective pour contribuer à lutter contre un phénomène qui touche encore trop de Québécoises et de Québécois.

Les jeunes, au cœur de la démarche

Ce nouveau plan met notamment l'accent sur la prévention et le soutien aux jeunes tout en outillant les parents, les enseignantes et enseignants et les autres adultes significatifs qui les accompagnent. Une attention particulière leur est donc portée dans les différentes sphères de leur vie, que ce soit en contexte scolaire ou en dehors de celui-ci. Par ailleurs, l'expertise du Regroupement des maisons des jeunes du Québec, de la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille et du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec sera mise de l'avant pour les joindre à travers les régions du Québec.

Des actions ciblées

Poursuivant les efforts amorcés dans les dernières années, le plan 2025‑2030 s'appuie sur l'Étude québécoise sur les rapports sociaux dans un contexte scolaire, de travail et dans la communauté 2022 (EQRS), menée par l'Institut de la statistique du Québec. Celle-ci révèle que certains groupes de la population risquent davantage de subir de l'intimidation. Ainsi, le plan intensifie les efforts déployés auprès des femmes, des personnes handicapées et des personnes autochtones, mais aussi auprès des sportives et sportifs ainsi que des élues et élus municipaux. Ce nouveau plan rassemble des actions concrètes provenant de plusieurs ministères, organismes et partenaires régionaux.

Un engagement commun pour une société plus juste et plus respectueuse

Le plan d'action concerté est le fruit d'un travail transpartisan réalisé par la députée de Verchères, Mme Suzanne Roy, la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, le député de Marquette, M. Enrico Ciccone, le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, M. Guillaume Cliche-Rivard, le député d'Hochelaga-Maisonneuve, M. Alexandre Leduc, et le député des Îles-de-la-Madeleine, M. Joël Arseneau. Cette approche reflète une volonté forte et partagée de contrer l'intimidation et la cyberintimidation.

Citations :

« Je suis fière de lancer aujourd'hui ce nouveau plan pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation. Nous donnons ainsi à toutes et à tous des moyens pour agir efficacement. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des personnes et des organismes qui ont contribué à ce projet ambitieux qui percolera au cours des cinq prochaines années. Beaucoup de chemin a été parcouru au cours des dernières années et, grâce à ce plan, nous sommes prêts à en parcourir encore davantage. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le Plan d'action concerté poursuit son objectif de promotion de comportements positifs et sains, pour permettre aux individus de s'épanouir sans craindre leurs différences. Je suis très fière de constater à quel point le plan a rassemblé une variété d'organisations qui ont toutes à cœur de travailler à créer une société plus respectueuse. Je tiens aussi à remercier mes collègues de l'Assemblée nationale qui ont contribué avec enthousiasme à ce nouveau plan. »

Marie-Belle Gendron, adjointe parlementaire à la ministre de la Famille (octobre 2023 à septembre 2025) et députée de Châteauguay

« Nous poursuivons avec rigueur notre engagement envers la lutte contre l'intimidation, tant au niveau des écrans que dans nos milieux de vie. Par l'implication de tous les partis, nous continuons à mettre en place des mesures et des outils pour contrer ce fléau de société causant des répercussions néfastes sur le parcours de vie des personnes qui en sont victimes. Soyons vigilants et bienveillants les uns envers les autres. Il est le devoir de tous et chacun de dénoncer toute forme de violence et d'intimidation. »

Enrico Ciccone, député de Marquette

« C'est un moment important où tous les partis politiques doivent se rassembler pour lutter contre ce fléau. Serrons-nous les coudes et montrons l'exemple en faisant preuve de bienveillance les uns envers les autres. »

Alexandre Leduc, député d'Hochelaga-Maisonneuve et responsable solidaire en matière de Famille

« Je me réjouis du lancement de ce plan d'action, issu d'un travail transpartisan et d'une mobilisation sincère de tous les acteurs concernés. Prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation, c'est un devoir collectif envers la dignité, la sécurité et l'épanouissement de chaque personne. Je suis fier que ce plan mette de l'avant des mesures concrètes en matière de prévention, de soutien aux jeunes et d'accompagnement des adultes qui les entourent. Ensemble, faisons du respect non seulement une valeur partagée, mais une pratique vivante au cœur de nos milieux de vie. »

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Cette troisième mouture du plan d'action, qui a pour titre « Le respect, une valeur à partager », propose un éventail élargi de mesures pour agir face aux phénomènes préoccupants que sont l'intimidation et la cyberintimidation.

Les 28 mesures sont regroupées sous quatre orientations, soit : Agir avec les jeunes et soutenir les adultes qui interviennent auprès d'eux pour d évelopper des attitudes et des comportements sociaux appropriés. Promouvoir des milieux inclusifs valorisant le respect de toutes les personnes. Acquérir et diffuser des connaissances pour mieux prévenir et intervenir. Rassembler les partenaires autour de la lutte contre l'intimidation et la cyberintimidation.

Un budget de 15 millions de dollars est accordé sur une période de cinq ans pour mettre en place les 28 mesures du plan d'action, auquel s'ajoutent 11,1 millions de dollars provenant des budgets réguliers des ministères et organismes concernés.

L'EQRS a démontré que chez les personnes âgées de 12 ans et plus, un peu plus d'une personne sur dix (soit environ 875 770 personnes) a vécu de l'intimidation ou de la cyberintimidation au cours des 12 mois précédant l'étude.

Lien utile :

Plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation et la cyberintimidation

