Unir nos forces pour bâtir l'avenir économique de notre région!

Les premiers États généraux de l'économie Arthabaska-L'Érable auront lieu le 3 septembre

VICTORIAVILLE, QC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les MRC d'Arthabaska et de L'Érable, en collaboration avec les villes de Daveluyville, Plessisville, Princeville, Victoriaville et Warwick, la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs / Érable et la Jeune chambre, annoncent la tenue des premiers États généraux de l'économie Arthabaska-L'Érable, qui se dérouleront le 3 septembre prochain au Centre des congrès de Victoriaville.

Cette vaste démarche de mobilisation régionale réunira plus de 300 leaders d'affaires, entrepreneurs, élus, représentants d'institutions, organismes et partenaires socioéconomiques afin de définir une vision commune et une feuille de route pour le développement économique du territoire au cours des dix prochaines années.

Une région qui choisit d'agir

La région Arthabaska-L'Érable possède des bases économiques solides : un secteur manufacturier dynamique, des entreprises innovantes, un milieu agricole performant et des entrepreneurs reconnus pour leur capacité d'initiative. Toutefois, elle fait également face à des défis majeurs.

Le faible niveau de diplomation, particulièrement universitaire, les revenus d'emploi inférieurs à la moyenne québécoise, les difficultés liées à l'attraction et à la rétention de la main-d'œuvre ainsi que les transformations engendrées par l'intelligence artificielle, les technologies numériques, la transition énergétique et les nouvelles réalités du marché du travail commandent une action concertée.

Les États généraux constituent une occasion unique de réunir les forces vives du territoire afin de définir les priorités qui permettront d'accroître durablement la prospérité, la compétitivité et la qualité de vie dans la région.

Une démarche participative

Au cours des prochaines semaines, une vaste consultation sera menée auprès des entreprises, des institutions, des municipalités, des organismes et des citoyens.

Les échanges porteront notamment sur :

l'attraction et la rétention des talents;

le développement industriel durable;

l'innovation, la productivité et l'intelligence artificielle;

le dynamisme commercial des centres-villes et des municipalités;

la transition énergétique et écologique;

l'attractivité du territoire et la qualité de vie.

Les résultats de cette consultation permettront d'identifier les principaux chantiers qui seront soumis aux participants lors des États généraux.

Une mobilisation régionale d'envergure

Les États généraux reposeront sur une importante mobilisation du milieu.

Plus de 300 participants sont attendus le 3 septembre.

sont attendus le 3 septembre. Une Table des partenaires régionaux , réunissant les principaux acteurs du développement économique et social, accompagnera la démarche.

, réunissant les principaux acteurs du développement économique et social, accompagnera la démarche. Des centaines de citoyens, d'entreprises et d'organisations contribueront à la réflexion grâce à la consultation publique.

L'objectif est clair : établir un plan d'action régional partagé qui orientera les décisions et les investissements au cours de la prochaine décennie.

Ce qu'ils ont dit

Vincent Bourassa, maire de Victoriaville

« Nous voulons agir dès maintenant, en pleine conscience des défis qui nous attendent, afin de faire les choix qui renforceront notre richesse collective. Le contexte économique évolue rapidement et nous devons saisir les occasions qui se présentent à nous. Ces premiers États généraux permettront de mobiliser nos partenaires économiques, municipaux et institutionnels afin de nous doter d'un plan de match ambitieux et d'une vision économique régionale qui guidera notre développement pour les années à venir. »

Mathieu Allard, préfet de la MRC d'Arthabaska

« Les États généraux sont avant tout un appel à la mobilisation. Ils nous invitent à imaginer ensemble l'avenir que nous souhaitons bâtir et à unir nos efforts pour concrétiser cette vision. La MRC d'Arthabaska est fière de participer à cette démarche qui renforcera notre capacité d'agir collectivement. »

Gervais Pellerin, préfet suppléant de la MRC de L'Érable

« Les défis économiques actuels sont bien réels, mais ils s'accompagnent également d'occasions exceptionnelles. Les États généraux nous permettront d'écouter le terrain, de mettre en commun les expertises et de définir des actions concrètes répondant aux besoins de nos entrepreneurs, de nos agriculteurs, de nos commerçants et de l'ensemble de notre communauté. »

À propos des États généraux de l'économie Arthabaska-L'Érable

Les États généraux de l'économie Arthabaska-L'Érable visent à mobiliser les forces économiques, municipales, institutionnelles et citoyennes afin d'élaborer une vision commune et un plan d'action régional qui guideront le développement économique du territoire au cours des dix prochaines années.

La programmation officielle ainsi que les modalités d'inscription seront dévoilées dans les prochaines semaines.

SOURCE Ville de Victoriaville

Source: Frédéric Gamache, Conseiller aux affaires politiques, 819-302-4562, [email protected]