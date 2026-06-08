Une mobilisation sans précédent s'organise pour la réfection de la Place communautaire Rita-St-Pierre

VICTORIAVILLE, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) ainsi que la Caisse Desjardins des Bois-Francs, la Ville de Victoriaville et l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) Bois-Francs sont fières d'annoncer des octrois financiers pour la réfection de la Place communautaire Rita-St-Pierre (PCRSP).

La Caisse participera à la hauteur de 300 000 $, la Ville investira 137 648,36 $ et l'APCHQ contribuera 100 000 $.

De gauche à droite : Mathieu Courtois, président de la fédération de L’APCHQ; Vincent Bourassa, maire de Victoriaville; Tania Fontaine, directrice générale de la CDCBF; Emilie Poisson, directrice générale d’Action Toxicomanie; Dany Caron, ancien président de l’APCHQ des Bois-Francs et Benoît Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins des Bois-Francs.

Au-delà des contributions financières annoncées, ces partenaires visent également à lancer un appel à toutes entreprises en construction et en rénovation qui seraient prêtes à contribuer avec leurs expertises au maintien et à la modernisation de ce lieu emblématique.

Depuis près de 40 ans, la Place communautaire Rita-St-Pierre constitue un lieu central de soutien, d'accompagnement, d'expertise et de collaboration pour la MRC d'Arthabaska. Regroupant près de 30 organismes communautaires sous un même toit, le 59 rue Monfette est devenu un modèle collectif qui rayonne au-delà des frontières du Centre-du-Québec. Elle est également une plaque tournante pour plus de 75 organismes de la région grâce à ses salles de rencontre, ses services mutualisés et son point de référencement unique pour les citoyens. Ce bâtiment est un multiplicateur d'impact social en soutenant silencieusement, mais avec force la mission de plusieurs organismes de la région. La CDCBF assure la gestion de celui-ci depuis 1988, année où la ville de Victoriaville a cédé ce bâtiment au milieu communautaire.

Un projet d'envergure

« Comme plusieurs bâtiments d'envergure construits à cette époque, notre édifice a aujourd'hui besoin d'investissements majeurs. Depuis plusieurs années, nous faisons le maximum pour entretenir cet immeuble. Mais les besoins sont actuellement trop importants pour être absorbés uniquement par nos organismes dont leur financement est limité. Nous sommes rendus à un moment charnière où nous devons agir pour préserver cet actif collectif avant que les coûts et les enjeux ne deviennent encore plus importants. » explique Tania Fontaine, directrice générale de la CDCBF. Elle ajoute également : « Trois partenaires essentiels ont choisi de croire en ce projet avant même que nous soyons en mesure d'en démontrer tout le potentiel. Ils sont les premiers à avoir répondu présents et nous tenons à les remercier. Grâce à eux, nous avons un dossier solide, des besoins clairement identifiés et une démarche structurée. Le projet est prêt. Il ne manque que d'autres alliés à se joindre à nous. ».

Émilie Poisson, directrice générale d'Action Toxicomanie, organisme locataire à la PCRSP, partage : « Quand on entre à la Place communautaire, on ne voit pas seulement des bureaux ou des salles de rencontre. On voit des organismes qui changent des vies chaque jour. Parce qu'une mère monoparentale peut trouver du soutien alimentaire, psychosocial et administratif au même endroit.

Parce qu'un jeune en difficulté peut être accompagné rapidement, sans devoir naviguer seul dans un labyrinthe de services. C'est un lieu profondément humain. »

Un appel lancé au milieu de la construction et de la rénovation

« Lors de mon implication à la présidence de l'APCHQ Bois-Francs, je souhaitais que notre association soit reconnue comme un véritable citoyen corporatif engagé dans sa communauté. En échangeant avec la Ville de Victoriaville, nous avons rapidement compris l'importance et les besoins majeurs de cet édifice qui joue un rôle essentiel pour tant d'organismes et de citoyens. Quand on voit le dévouement des gens du milieu communautaire envers la population, il devenait naturel pour nous de contribuer concrètement à la pérennité de ce lieu phare pour les prochaines décennies. » rajoute Dany Carron, président ex officio de l'APCHQ Bois-Francs.

Du côté de Vincent Bourassa, Maire de Victoriaville, l'implication de la Ville était une évidence : « La Place communautaire Rita-St-Pierre est un lieu essentiel pour Victoriaville et sa région. Depuis près de 40 ans, elle permet à de nombreux organismes d'avoir accès à des espaces abordables, à des services partagés et à un point d'ancrage solide pour poursuivre leur mission. Un endroit comme celui-ci renforce le filet social de notre communauté et permet à des milliers de citoyennes et citoyens de trouver du soutien, des services et des ressources au même endroit. La soutenir est un engagement ferme de la ville et du conseil. »

« Desjardins s'est toujours fait un devoir de soutenir sa communauté. Alors, lorsque la CDCBF nous a présenté le projet, il était clair pour nous qu'on allait non seulement être un partenaire de choix, mais que nous voulions donner l'exemple pour inviter nos membres, surtout dans le domaine des rénovations et de la construction, à en faire autant. En soutenant le projet de réfection de la Place Rita-St-Pierre, c'est tout le milieu communautaire qui en bénéficie », conclut Benoît Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins des Bois-Francs.

Toutes entreprises intéressées à contribuer aux efforts de pérennisation de la Place communautaire Rita-St-Pierre peuvent contacter Tania Fontaine, directrice générale de la CDCBF, au 819 758-5801 ou à [email protected]

À propos de la CDCBF

La Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) constitue le regroupement local et multisectoriel de plus de 75 organismes communautaires de la MRC d'Arthabaska, devenant du même coup la référence en matière de développement communautaire. Sa mission est de stimuler la participation active du mouvement communautaire au développement socioéconomique de son territoire.

SOURCE Ville de Victoriaville

Pour plus d'informations : Alexandre Stamboulieh, Agent de développement et de communication, Corporation de développement communautaire des Bois-Francs, Téléphone : 819 758-5801, [email protected]