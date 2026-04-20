Une innovation municipale québécoise de Victoriaville présentée au plus grand événement de camionnage au Canada

VICTORIAVILLE, QC, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le Gamo-Flex, premier camion multifonctionnel 100 % électrique destiné aux travaux publics municipaux au Québec, a été présenté du 16 au 18 avril au Truck World 2026, au International Centre de Mississauga, en Ontario. Le véhicule, acquis par la Ville de Victoriaville, est en service depuis l'automne 2025 dans les opérations quotidiennes de la municipalité.

Camion Gamo-Flex. (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« Le savoir-faire et la vision de Victoriaville en développement durable est fièrement représentée lors du plus grand salon professionnel canadien consacré au transport commercial et au camionnage. Avec plus de 500 entreprises représentées, cet événement d'envergure permet de mettre en valeur les solutions de pointe dans le domaine » explique le maire de Victoriaville, Vincent Bourassa.

Conçu et fabriqué par la PME québécoise Gamotech, le Gamo-Flex repose sur la technologie Gamo-ePTO, qui permet d'alimenter les accessoires utilitaires directement à partir des batteries du camion. Ce camion remplace jusqu'à cinq véhicules conventionnels grâce à sa conception modulaire, tout en éliminant les émissions polluantes et en réduisant la pollution sonore lors des opérations municipales « À l'aide de nos solutions d'électrification, les villes peuvent optimiser le coût de leur flotte tout en améliorant les conditions de travail de leurs employés. Le Truck World était l'occasion idéale de présenter ce projet collaboratif à l'ensemble de l'industrie canadienne du camionnage », souligne Olivier Brault, président et directeur général de Gamotech.

Au Truck World, le Gamo-Flex a été exposé en collaboration avec le concessionnaire Excellence Peterbilt et Peterbilt du Canada. « Nous sommes fiers d'avoir accueilli le Gamo-Flex dans notre espace au Truck World et de soutenir cette initiative d'électrification des véhicules de travaux publics », affirme Martin Blanchet, directeur des ventes nationales, énergies alternatives, de Peterbilt du Canada.

Le Gamo-Flex a été développé dans le cadre du programme Défis Innovation Québec, soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui vise à jumeler les besoins des organismes publics avec le savoir-faire d'entreprises québécoises.

À propos de Gamotech

Gamotech est une entreprise québécoise qui développe et commercialise des solutions mobiles de puissance zéro émission pour éliminer les gaz à effet de serre dans les travaux publics et le secteur de la construction. Ses innovations transforment l'environnement de travail des employés en réduisant drastiquement la pollution sonore et atmosphérique sur les chantiers. La technologie Gamotech contribue à améliorer la santé, la sécurité et le confort des travailleurs tout en optimisant les coûts opérationnels. Par son approche alliant bien-être des employés et performance environnementale, l'entreprise s'impose comme un pionnier dans la redéfinition des normes du secteur des travaux publics en Amérique du Nord. Site Web : https://gamotech.ca/fr/

SOURCE Ville de Victoriaville

Renseignements : Charles Verville - Chef de Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]