VICTORIAVILLE, QC, le 25 juin 2026 /CNW/ - La chanteuse Sara Dufour présente son spectacle en plein air le dimanche 6 septembre au parc Terre-des-Jeunes. Ce spectacle gratuit est offert par la Ville de Victoriaville et ouvert à tous dans un grand rassemblement festif. Fred Dionne assurera la première partie de ce spectacle.

Sara Dufour en spectacle en plein air gratuit au parc Terre-des-Jeunes

« Chaque été, Victoriaville offre une programmation de qualité permettant d'offrir un grand choix d'activités et de découvertes pour tous les goûts, et ce, gratuitement. Ce spectacle sera le point d'exclamation à notre programmation culturelle estivale relevée » explique le maire de Victoriaville, Vincent Bourassa.

« L'été 2026 sera festif à Victoriaville. Rock la Cauze, la Coupe Canada Victoriaville-Fenergic, le Festival des hommes forts, l'Expo agricole de Victoriaville, les Quartiers en spectacle et la programmation estivale du Carré 150 s'ajoutent à l'ensemble des expériences offertes par la région. Cet été, c'est à Victo que ça se passe! » explique le conseiller municipal, Yannick Fréchette.

« Le parc Terre-des-Jeunes représente un site naturel d'intérêt et un attrait très apprécié par l'ensemble de la population. L'invitation est lancée pour venir célébrer dans un décor exceptionnel pour un nouveau rendez-vous de spectacle en plein air à Victoriaville » ajoute le conseiller municipal, Yanick Poisson.

Sara Dufour, une artiste au palmarès impressionnant

Authentique et rassembleuse, Sara Dufour cumule plus de 500 spectacles au Québec et au Canada, en plus d'avoir effectué plusieurs percées en France et en Chine.

En 2025, un single d'or lui est remis pour sa chanson « Baseball », ainsi qu'un billet d'argent pour sa tournée On va-tu prendre une marche?, soulignant plus de 25 000 billets vendus. Cette même année, elle ressort grande gagnante de la saison 3 de l'émission Zénith et remporte le prix « Découverte de l'année » lors du 40e Gala des prix Gémeaux.

Les gens sont invités à utiliser les stationnements du centre-ville et à se rendre au parc Terre-des-Jeunes par la piste cyclable pour bien profiter de l'événement. Les détails et les consignes entourant ce spectacle en plein air seront communiqués au cours des prochaines semaines.

Pour tous les détails de la programmation culturelle estivale, il est possible de visiter le vic.to/ete.

SOURCE Ville de Victoriaville

SOURCE : Charles Verville - Chef de Division des communications, Service des communications et des relations citoyennes, 819 758-6419, poste 3276, [email protected]