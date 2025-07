TORONTO, le 28 juill. 2025 /CNW/ - Le détaillant mondial japonais de vêtements UNIQLO annonce aujourd'hui l'ouverture de nouveaux magasins au Canada cet automne, y compris son premier magasin à Victoria et de nouveaux emplacements à Québec, Calgary et Edmonton. Compte tenu de l'affinité croissante des clients pour LifeWear, la marque est bien placée pour étendre son empreinte en Colombie-Britannique, au Québec et en Alberta et pour rendre UNIQLO accessible à encore plus de Canadiens. À la suite de cette vague d'ouverture de magasins à l'automne 2025, UNIQLO comptera 37 emplacements au Canada.

Cette saison, UNIQLO ouvrira son premier magasin à Victoria, pour offrir ses produits essentiels distinctifs à encore plus de clients sur la côte ouest. Yuya Tanahashi, chef de l'exploitation d'UNIQLO au Canada, attribue la croissance rapide d'UNIQLO à son approche communautaire continue. « Il s'agit d'une étape importante pour UNIQLO Canada. Nous demeurons ancrés dans notre philosophie de la mode pensée pour tous, l'innovation de nos produits et nos relations significatives avec de nouveaux clients et des clients de longue date. Je suis optimiste quant à notre croissance canadienne, et nous avons hâte d'offrir LifeWear à encore plus de clients dans de nouveaux emplacements. »

Les nouveaux magasins UNIQLO qui ouvriront leurs portes à l'automne 2025 sont les suivants :

Mayfair Mall ( Victoria , C.-B.)

, C.-B.) South Edmonton Commons ( Edmonton, Alberta )

) Cross Iron Mills ( Calgary, Alberta )

) Galeries de la capitale (Québec, Québec)

Depuis son ouverture à Toronto en 2016, la marque offre une expérience client unique grâce à sa gamme novatrice de vêtements LifeWear, des vêtements simples, de grande qualité et de tous les jours conçus avec soin pour répondre aux besoins de la vie et évoluer constamment dans la vie moderne. À travers le prisme de l'innovation, LifeWear est conçue pour améliorer la vie de chacun.

Les nouveaux magasins UNIQLO offriront la gamme actuelle de vêtements LifeWear pour hommes, femmes, enfants et bébés, des collaborations saisonnières et la gamme de t-shirts graphiques UT (UNIQLO T-shirt) et d'autres articles. Comme ailleurs dans le monde, les nouveaux magasins font partie d'un modèle d'affaires mondial d'UNIQLO qui combine harmonieusement l'expérience de magasinage et de service de classe mondiale de ses magasins de détail avec la commodité complémentaire de sa boutique en ligne uniqlo.com.

Aujourd'hui, UNIQLO compte plus de 2 500 magasins dans le monde, dont 33 magasins au Canada et en ligne à UNIQLO.com. Depuis l'ouverture de son premier magasin à Hiroshima en 1984, UNIQLO a créé des vêtements qui s'inspirent des valeurs japonaises de simplicité, de qualité et de longévité, avec des motifs universels, un ajustement et un confort suprêmes pour améliorer la vie quotidienne de ses clients.

Recrutement

UNIQLO cherche à élargir ses efforts d'embauche dans chaque nouveau marché en créant un espace accueillant et inclusif pour tous. UNIQLO encourage les leaders ambitieux à poser leur candidature pour les nombreuses possibilités offertes en accédant à la page sur les carrières. De plus, UNIQLO organisera une série de salons de l'emploi où les gens pourront rencontrer des représentants et mieux comprendre les différents postes offerts par l'organisation. Pour en savoir plus, consultez la page sur les carrières : https://www.fastretailing.com/employment

À propos d'UNIQLO LifeWear

Des vêtements reflétant les valeurs japonaises de simplicité, de qualité et de longévité. Conçue pour incarner son époque et façonnée par elle, LifeWear se distingue par son élégance moderne qui en fait la pierre angulaire du style de chaque personne. Une chemise parfaite qui devient toujours plus parfaite. Le design le plus simple cache les détails les plus réfléchis et les plus modernes. Le meilleur ajustement et le meilleur tissu pour être abordable et accessible à tous. LifeWear est une gamme de vêtements constamment novateurs qui apportent plus de chaleur, plus de légèreté, une meilleure conception et un meilleur confort dans la vie des gens.

À propos d'UNIQLO et de Fast Retailing

UNIQLO est une marque de Fast Retailing Co., Ltd., une société de portefeuille japonaise de premier plan dans le secteur du commerce de détail, dont le siège social mondial est situé à Tokyo, au Japon. UNIQLO est la plus grande des huit marques de Fast Retailing Group, les autres étant GU, Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand et Helmut Lang. Avec des ventes mondiales d'environ 3,1 billions de yens pour l'exercice 2024 clos le 31 août 2024 (21,39 milliards de dollars américains, calculés au taux de144,9 yens pour 1 dollar américain à la fin d'août 2024), Fast Retailing est l'une des plus grandes entreprises de vente au détail de vêtements au monde, et UNIQLO est le principal détaillant spécialisé du Japon.

UNIQLO continue d'ouvrir des magasins à grande échelle dans certaines des villes et certains des emplacements les plus importants au monde, dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer son statut de marque mondiale. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 2 500 magasins UNIQLO dans le monde, notamment au Japon, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Le nombre total de magasins des marques de Fast Retailing s'élève maintenant à près de 3 600.

Portée par son engagement à changer les vêtements, à remettre en question les idées et à transformer le monde, Fast Retailing se consacre à créer de grands vêtements avec une valeur nouvelle et unique pour enrichir la vie des gens partout dans le monde. Pour en savoir plus sur UNIQLO et Fast Retailing, visitez www.uniqlo.com et www.fastretailing.com.

SOURCE UNIQLO

Pour plus d'information: [email protected]