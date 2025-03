Un fort soutien des clients canadiens derrière la croissance d'UNIQLO

TORONTO, le 10 mars 2025 /CNW/ - Le détaillant mondial de vêtements UNIQLO annonce aujourd'hui l'ouverture prévue de quatre nouveaux magasins au cours de la saison à venir. Grâce à l'engouement croissant des consommateurs pour LifeWear, la marque est bien positionnée pour s'implanter à Burlington, Toronto, Québec et Montréal avant l'automne 2025, rendant UNIQLO accessible à encore plus de Canadiens. Après cette vague d'ouvertures de nouveaux magasins au printemps 2025, UNIQLO comptera un total de 33 boutiques au Canada.

Cette saison, UNIQLO ouvrira son tout premier magasin à Québec, offrant ainsi la gamme LifeWear à encore plus de clients au Québec. Yuya Tanahashi, chef de l'exploitation d'UNIQLO au Canada, attribut la croissance rapide d'UNIQLO à son approche axée sur la communauté. « Nous sommes très reconnaissants envers nos clients au Canada et avons hâte de créer des liens encore plus significatifs avec notre nouvelle clientèle. Je suis optimiste quant à notre croissance au Canada et nous sommes impatients de lancer LifeWear sur de nouveaux marchés. »

Les nouveaux magasins UNIQLO qui ouvriront au printemps/été 2025 sont les suivants :

Mapleview Shopping Centre ( Burlington, Ontario )

) Place Ste-Foy (Québec, Québec)

Galeries d' Anjou (Montréal, Québec)

(Montréal, Québec) Union Station ( Toronto, Ontario )

Depuis l'ouverture de son premier magasin à Toronto en 2016, la marque propose une expérience client unique avec sa gamme innovante LifeWear -- des vêtements simples, de haute qualité et conçus avec soin pour répondre aux besoins du quotidien, tout en évoluant constamment avec la vie moderne. Porté par l'innovation, LifeWear est pensé pour améliorer la vie de chacun.

Les nouveaux magasins UNIQLO offriront la gamme actuelle de vêtements LifeWear pour hommes, femmes, enfants et bébés, ainsi que des collaborations saisonnières et la collection de t-shirts graphiques et autres articles UT (UNIQLO T-shirt). Comme partout ailleurs dans le monde, ces nouvelles boutiques s'intègrent au modèle d'affaires mondial d'UNIQLO, qui allie à la perfection l'expérience de magasinage et le service client de première qualité de ses magasins à la commodité complémentaire de sa boutique en ligne uniqlo.com.

Grâce au succès de ses produits viraux, de ses collaborations avec des designers et à la récente nomination de Clare Waight Keller au poste de directrice de la création, UNIQLO a gagné en popularité à l'échelle mondiale. La marque continue de faire évoluer son expérience de vente au détail de classe mondiale en s'implantant dans de nouveaux marchés et de nouvelles communautés partout au Canada.

Aujourd'hui, UNIQLO compte plus de 2 500 magasins à travers le monde, dont 29 magasins au Canada, ainsi qu'une boutique en ligne sur UNIQLO.com. Depuis l'ouverture de son premier magasin à Hiroshima en 1984, UNIQLO conçoit des vêtements qui s'inspirent des valeurs japonaises de simplicité, de qualité et de longévité, offrant des designs universels, une coupe impeccable et un confort ultime pour améliorer le quotidien de ses clients.

Recrutement chez UNIQLO

La marque souhaite renforcer ses efforts d'embauche dans chaque nouveau marché en créant un environnement accueillant et inclusif pour tous. UNIQLO invite les leaders ambitieux à postuler aux nombreuses offres d'emploi trouvées sur sa page « Carrières ». De plus, UNIQLO organisera une série de salons de l'emploi où les candidats pourront rencontrer des représentants et en apprendre davantage sur les différents rôles au sein de l'entreprise. Pour plus d'informations, visitez sa page « Carrières » : https://www.fastretailing.com/employment

À propos de UNIQLO LifeWear

Des vêtements qui reflètent les valeurs japonaises de simplicité, de qualité et de longévité. Conçu pour être à la fois actuel et intemporel, LifeWear est fabriqué avec une élégance moderne qui devient la pierre angulaire du style de chaque individu. Une chemise parfaite qui est toujours en voie de perfectionnement. Le design le plus simple cachant les détails les plus réfléchis et les plus modernes. Le meilleur en matière de coupes et de tissus, tout en étant abordable et accessible à tous. LifeWear, c'est des vêtements qui sont constamment innovés, apportant plus de chaleur, plus de légèreté, un meilleur design et un meilleur confort à la vie des gens.

À propos d'UNIQLO et Fast Retailing

UNIQLO est une marque de Fast Retailing Co., Ltd., une entreprise japonaise de vente au détail de premier plan dont le siège social mondial est situé à Tokyo, au Japon. UNIQLO est la plus grande des huit marques du groupe Fast Retailing, les autres étant GU, Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam. tam, J Brand et Helmut Lang. Avec des ventes mondiales d'environ 3100 milliards de yens pour l'exercice financier 2024 se terminant le 31 août 2024 (21,39 milliards de dollars américains, calculés en yens en utilisant le taux de la fin août 2024 de 1 $ = 144,9 yens), Fast Retailing est l'une des plus grandes entreprises de vente au détail de vêtements au monde, et UNIQLO est le plus important détaillant spécialisé au Japon.

UNIQLO continue d'ouvrir des magasins de grande envergure dans certains des lieux et des villes les plus importants du monde, dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer son statut de marque mondiale. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 2 500 magasins UNIQLO à travers le monde, y compris au Japon, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Le nombre total de magasins des marques de Fast Retailing approche maintenant les 3 600.

Ayant comme mission d'entreprise de changer les vêtements, changer la pensée populaire et changer le monde, Fast Retailing se consacre à la création de vêtements de grande qualité avec une valeur nouvelle et unique pour enrichir la vie des gens partout dans le monde. Pour plus d'informations sur UNIQLO et Fast Retailing, veuillez visiter www.uniqlo.com et www.fastretailing.com.

SOURCE UNIQLO

Pour toute demande médias, veuillez contacter : [email protected] ou [email protected]