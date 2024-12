En soutien aux communautés partout au pays lors du Mardi je donne et tout au long de la période des Fêtes

TORONTO, le 2 déc. 2024 /CNW/ - UNIQLO, le détaillant mondial de vêtements, annonce son soutien aux communautés canadiennes dans le cadre de L'essence du LifeWear, une nouvelle initiative mondiale visant à venir en aide aux personnes dans le besoin grâce à la distribution d'un million de vêtements HEATTECH à travers le monde. Au Canada, UNIQLO fera don de 30 000 articles HEATTECH pour offrir chaleur et réconfort aux personnes en situation d'itinérance, aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et autres personnes dans le besoin.

Jean Shein, directeur mondial de la durabilité chez UNIQLO, a affirmé : « chez UNIQLO, nous croyons que les vêtements ont le pouvoir d'avoir un impact positif sur la vie des gens. Grâce à l'initiative L'essence du LifeWear, nous nous engageons à soutenir les communautés à travers le Canada en offrant chaleur et réconfort à ceux qui en ont le plus besoin pendant cette période des Fêtes. »

Dans cet esprit de générosité, les clients sont invités à contribuer à cette campagne en faisant un don lors de leur passage à la caisse dans tous les magasins UNIQLO au Canada. Ces dons serviront à soutenir les jeunes sans-abri par l'intermédiaire de Covenant House. Les clients peuvent également donner leurs vêtements UNIQLO légèrement usagés par le biais du programme RE.UNIQLO, qui donne une nouvelle vie à ces articles afin de contribuer davantage à aider les communautés dans le besoin.

Organismes partenaires au Canada :

Covenant House

Depuis 1972, Covenant House offre un hébergement et un soutien aux jeunes confrontés à l'itinérance, à la traite humaine et à l'exploitation. Avec sa vaste gamme de services, Covenant House demeure la plus grande agence canadienne venant en aide aux jeunes pendant les mois froids et tout au long de l'année. En fournissant des vêtements HEATTECH, UNIQLO vise à répondre aux besoins essentiels des jeunes de Covenant House, leur offrant chaleur et dignité cet hiver. Pour en savoir plus, visitez www.covenanthousetoronto.ca.

New Circles (Ontario)

New Circles Community Services est un organisme à but non lucratif et de proximité visant à bâtir des communautés fortes et bienveillantes en offrant des vêtements et des programmes de formation professionnelle aux personnes méritant l'équité dont le revenu est limité. Avec l'arrivée des températures plus froides, l'Ontario connaît une très forte demande de vêtements chauds. Les vêtements HEATTECH permettront aux membres de la communauté New Circles de rester au chaud et dans le confort durant les mois d'hiver. Pour en savoir plus, visitez www.newcircles.ca.

Edmonton Emergency Response and Newcomers Services

Edmonton Emergency Response and Newcomers Services (EERNS) est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui soutient les victimes d'incendies, de catastrophes, de violence familiale, ainsi que les nouveaux arrivants et réfugiés, en leur fournissant des biens essentiels tels que des articles ménagers, des vêtements, des meubles et des produits d'hygiène personnelle. Afin d'aider les nouveaux arrivants à se préparer aux hivers rigoureux de l'Alberta, les vêtements HEATTECH serviront de couche de base essentielle pour rester au chaud et dans le confort lors des périodes de grands froids. Pour en savoir plus, visitez www.eerns.ca.

La Porte Ouverte Montréal

Engagé dans la sécurité culturelle et la réduction des méfaits, La Porte Ouverte Montréal est un refuge d'urgence à faible barrière accessible 365 jours par année, 24 heures sur 24. L'organisme offre une variété de programmes et de services pour les personnes en situation d'itinérance, avec une priorité donnée aux sans-abri des communautés autochtones du quartier Milton Parc. La Porte Ouverte repose largement sur les dons de vêtements de la communauté. Les produits HEATTECH permettront de garantir aux participants une protection adéquate contre les températures glaciales. Pour en savoir plus, visitez www.opendoortoday.org/.

Pour plus de détails sur l'initiative L'essence du LifeWear d'UNIQLO, visitez uniqlo.com.

À propos de RE.UNIQLO

UNIQLO s'engage à assumer la responsabilité des vêtements qu'elle fabrique et vend tout au long de leur cycle de vie. Depuis plus de 20 ans, l'entreprise collecte des vêtements UNIQLO déjà portés auprès de ses clients afin de les réutiliser ou de les recycler. RE.UNIQLO est une initiative qui donne une nouvelle vie et une nouvelle valeur à ces vêtements préportés, offrant aux clients diverses solutions pour qu'ils puissent apprécier et utiliser les vêtements pendant longtemps.

À propos de UNIQLO LifeWear

Des vêtements qui reflètent les valeurs japonaises de simplicité, de qualité et de longévité. Conçu pour être à la fois actuel et intemporel, LifeWear est fabriqué avec une élégance moderne qui devient la pierre angulaire du style de chaque individu. Une chemise parfaite qui est toujours en voie de perfectionnement. Le design le plus simple cachant les détails les plus réfléchis et les plus modernes. Le meilleur en matière de coupes et de tissus, tout en étant abordable et accessible à tous. LifeWear, c'est des vêtements qui sont constamment innovés, apportant plus de chaleur, plus de légèreté, un meilleur design et un meilleur confort à la vie des gens.

À propos d'UNIQLO et Fast Retailing

UNIQLO est une marque de Fast Retailing Co., Ltd., une entreprise japonaise de vente au détail de premier plan dont le siège social mondial est situé à Tokyo, au Japon. UNIQLO est la plus grande des huit marques du groupe Fast Retailing, les autres étant GU, Theory, PLST, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam. tam, J Brand et Helmut Lang. Avec des ventes mondiales d'environ 3,1 mille billions de yens pour l'exercice financier 2024 se terminant le 31 août 202344 (21,39 milliards de dollars américains, calculés en yens en utilisant le taux de fin août 2024 de 1 $ = 144,9 yens), Fast Retailing est l'une des plus grandes entreprises de vente au détail de vêtements au monde, et UNIQLO est le plus important détaillant spécialisé au Japon.

UNIQLO continue d'ouvrir des magasins de grande envergure dans certains des lieux et des villes les plus importants du monde, dans le cadre de ses efforts continus pour renforcer son statut de marque mondiale. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 2 500 magasins UNIQLO à travers le monde, y compris au Japon, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Le nombre total de magasins des marques de Fast Retailing approche maintenant les 3 600.

Ayant comme mission d'entreprise de changer les vêtements, changer la pensée populaire et changer le monde, Fast Retailing se consacre à la création de vêtements de grande qualité avec une valeur nouvelle et unique pour enrichir la vie des gens partout dans le monde. Pour plus d'informations sur UNIQLO et Fast Retailing, veuillez visiter www.uniqlo.com et www.fastretailing.com.

