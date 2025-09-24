FRANCFORT, Allemagne, 24 septembre 2025 /CNW/ - UnionPay International (« UPI » ou « la société ») et la succursale de Francfort de la Banque de Chine ont annoncé le lancement de la carte de débit SplendorPlus, qui est émise pour la première fois en Europe. Conçue pour permettre aux Chinois résidant en Allemagne de se rendre en Chine, la carte répond à l'augmentation des voyages en Chine en proposant une solution de paiement transfrontière rentable et pratique pour des transactions fluides. Cette initiative renforce également l'engagement transfrontière et la coopération institutionnelle à long terme.

La carte SplendorPlus combine la force de la marque de la Banque de Chine et la portée du réseau mondial d'UnionPay pour assurer aux clients des achats locaux et internationaux pratiques, associés à des possibilités de dépenses fluides en Chine. Le principal avantage dont bénéficient les titulaires de la carte est la remise sur transaction : une remise de 1 % est appliquée sur les transactions effectuées via le réseau UnionPay en Chine continentale.

En Allemagne, les services UnionPay sont largement disponibles dans les grandes zones touristiques, notamment les aéroports, les quartiers commerciaux et les magasins d'usine, ainsi que dans les grands magasins, les boutiques hors taxes, les restaurants, les hôtels et les agences de location de voitures. Grâce à un partenariat avec Epay, les paiements par code QR d'UnionPay sont aussi acceptés dans les principales chaînes de magasins, y compris les boutiques hors taxes Müller, Galeria et Heinemann.

Dans le cadre de l'initiative Projet d'excellence, la carte est acceptée partout en Chine par plus de 1,31 million de commerçants dans les secteurs du transport, de la restauration, du magasinage et du divertissement. Consolidant l'intérêt de ses services, la société UnionPay s'est associée à 213 commerçants hors ligne regroupés par code agrégé et à 166 grandes plateformes en ligne pour soutenir l'acceptation de la carte au niveau international et aider les utilisateurs à profiter d'une expérience fluide dans la vente au détail physique et numérique.

Grâce à cette collaboration, UnionPay et la succursale de Francfort de la Banque de Chine intégreront les avantages de SplendorPlus dans les cartes existantes pour renforcer la compétitivité des cartes de débit à deux devises UnionPay de la Banque de Chine. À compter du 1er octobre 2025, les cartes de débit à deux devises actuelles seront transformées en cartes SplendorPlus, et les récompenses sous la forme de remises sur transaction seront promues et accessibles par l'intermédiaire de la plateforme mobile U Rewards d'UnionPay. Cette initiative devrait améliorer l'expérience de paiement entrant pour les titulaires de la carte et stimuler la croissance du volume des émissions de cartes et des transactions.

UnionPay International a lancé son initiative « Projet d'excellence » en 2024 afin de développer des services de paiement diversifiés et à plusieurs niveaux. Au début de l'année 2025, le programme s'est étendu à trois domaines clés : l'amélioration des scénarios d'acceptation, la mise à niveau des produits et l'expansion de la portée internationale, tous visant à simplifier les paiements en Chine pour les clients étrangers. Les données sur les transactions confirment l'efficacité du programme : le volume des cartes UnionPay émises à l'étranger et transfrontières a bondi de 103 % en glissement annuel, et la valeur des transactions a augmenté de 31 %.

Pour répondre aux divers besoins des utilisateurs, UnionPay a déployé des produits ciblés. La carte SplendorPlus, conçue pour les visiteurs de longue durée et les résidents locaux ayant besoin de services de paiement transfrontière, intègre l'acceptation mondiale avec des fonctionnalités optimisées axées sur la Chine. Elle est maintenant proposée par 56 établissements répartis sur 20 marchés. Cela marque un élargissement de la présence mondiale d'UnionPay, qui émet désormais des centaines de millions de cartes dans 84 pays et régions. Plus de 200 portefeuilles numériques standard UnionPay destinés aux utilisateurs mobiles sont disponibles pour l'application dans 37 marchés.

UnionPay a par ailleurs élargi ses services de remboursement de la taxe de vente pour proposer des possibilités de remboursement instantané dans les aéroports et les centres-villes, et fait activement progresser l'interopérabilité transfrontière des codes QR en concluant des accords avec des réseaux dans 19 pays et régions pour permettre aux clients internationaux d'utiliser des outils de paiement courants en Chine, tout en continuant d'améliorer la commodité et l'accessibilité des paiements pour les commerçants et les touristes étrangers.

