SHANGHAI, 18 juillet 2025 /CNW/ - UnionPay International a officiellement lancé sa campagne estivale mondiale 2025, proposant des offres exclusives pour les voyageurs internationaux à l'apogée de la saison estivale. Les titulaires de cartes UnionPay peuvent profiter d'un large éventail de privilèges estivaux chez plus de 100 000 commerçants partenaires dans 25 destinations populaires. Les avantages comprennent des rabais aux commerçants, des taux de change favorables et une remise en argent garantie par la banque, destinés à améliorer les expériences de magasinage, de restauration et de voyage pour les utilisateurs du monde entier. (https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant?language=en)

« L'été est l'occasion de créer des souvenirs joyeux, et nous voulons qu'UnionPay y contribue », a déclaré Zhuang Bei, vice-président d'UnionPay International. « Que vous magasiniez à Paris, que vous dîniez à Tokyo ou que vous exploriez un parc thématique en famille à Singapour, notre campagne estivale mondiale rend chaque expérience plus abordable, plus fluide et plus mémorable. »

La campagne de cette année reflète la forte reprise des voyages à l'échelle mondiale, les destinations d'Asie et d'Europe ayant connu une hausse importante de leur popularité. Les réservations vers des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Italie, la France et le Royaume-Uni ont considérablement augmenté. En réponse, UnionPay a élargi son réseau mondial de commerçants, collaborant avec des détaillants dans 35 aéroports internationaux et 60 grands quartiers commerciaux pour offrir aux titulaires de cartes des privilèges exclusifs pour l'été.

UnionPay s'est également associée aux principaux groupes de boutiques hors taxes au monde, aux grands magasins et aux centres commerciaux pour offrir des rabais exclusifs sur les marques mondiales. Les titulaires de cartes peuvent également faire des économies dans plus de 3 500 restaurants, cafés et marchés de fruits de mer locaux, grâce à des offres instantanées sur des plateformes comme Dianping et Uber Eats.

Pour les voyageurs en famille pendant les vacances scolaires, UnionPay a lancé des offres thématiques en collaboration avec huit attractions de renommée mondiale. Dans des endroits comme Resorts World Sentosa à Singapour et le navire de croisière Spectrum of the Seas de Royal Caribbean, les utilisateurs d'UnionPay peuvent recevoir une remise en argent ou des rabais instantanés lorsque leurs dépenses atteignent des seuils précis.

Les avantages en matière de vol et de transport font également partie de la campagne. Les titulaires de cartes UnionPay peuvent profiter d'offres exclusives lorsqu'ils font des réservations auprès de compagnies aériennes internationales comme Cathay Pacific, Singapour Airlines, Turkish Airlines et Air China. Les voyageurs peuvent également accéder aux rabais UnionPay lorsqu'ils complètent des cartes de transport en commun au Japon et dans la région administrative spéciale de Hong Kong, ou lorsqu'ils effectuent des paiements avec J-Coin Pay au Japon et ZeroPay en Corée, avec des rabais allant jusqu'à 10 % disponibles.

En plus de stimuler le commerce de détail mondial en offrant des économies de voyage, UnionPay continue d'offrir des taux de change favorables aux voyageurs chinois dans plus de 30 destinations, dont l'Asie du Sud-Est, le Japon, la Corée du Sud, l'Europe et le Moyen-Orient. Les titulaires de cartes qui s'inscrivent au moyen de l'application UnionPay et qui atteignent les seuils de dépenses sont admissibles à des taux améliorés. Entre-temps, 16 banques partenaires de la Chine continentale, dont ICBC, ABC, BOC, CCB et CMB, offrent jusqu'à 12 % de remise en argent par carte UnionPay sur les transactions transfrontalières, ce qui stimule l'achalandage pour les commerçants du monde entier. Pour la Chine entrante, plus de 40 banques internationales émettent la carte UnionPay SplendorPlus, personnalisant les remises en argent et les promotions exclusives pour les dépenses au cours du voyage en Chine.

Maintenant acceptée dans 183 pays et régions, chez plus de 73 millions de commerçants en ligne et hors ligne et avec 1,7 million de guichets automatiques dans le monde, UnionPay renforce sa position en tant que solution de paiement transfrontalier privilégiée. Dans le cadre de cette campagne estivale mondiale, UnionPay International continue d'offrir de la valeur, de la commodité et de la fiabilité aux voyageurs à chaque étape de leur parcours.

