SHANGHAI, 8 août 2025 /CNW/ - UnionPay International (« UPI » ou « la Société »), un chef de file mondial des solutions de paiement, a annoncé une promotion exclusive en partenariat avec InterContinental Hotels Group (IHG) offrant un rabais instantané allant jusqu'à 15 % en Chine pour les titulaires de carte de crédit UnionPay à l'échelle mondiale. Au total, plus de 500 hôtels désignés en Chine continentale qui prennent en charge le paiement en ligne UnionPay sont inclus dans l'offre, visant à améliorer l'expérience de paiement de voyage des titulaires de carte internationaux UnionPay.

InterContinental Hotels Group (IHG) est une société internationale de gestion d'hôtels de premier plan qui compte plus de 20 marques hôtelières. Ses marques d'hôtels de luxe et hôtels axés sur l'art de vivre qui participent à cette promotion comprennent Six Senses Hotels, Resorts & Spas, Regent Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection et Hotel Indigo. Les marques hôtelières haut de gamme comprennent les hôtels Crowne Plaza, HUALUXE Hotels & Resorts, EVEN Hotels et les hôtels voco. Les marques de milieu à haut de gamme comprennent Holiday Inn et Holiday Inn Express. En Chine continentale, IHG exploite plus de 800 hôtels, et plus de 530 d'entre eux acceptent maintenant les paiements en ligne d'UnionPay et participent à cette promotion.

Entre le 10 juin et le 31 octobre 2025, les titulaires de carte qui utilisent les cartes de crédit UnionPay émises à l'extérieur de la Chine continentale obtiennent des rabais instantanés sur les hôtels lorsqu'ils réservent des propriétés admissibles en Chine continentale au moyen du site Web officiel des hôtels InterContinental ou de l'application mobile IHG One Rewards, où le paiement en ligne UnionPay est accepté à la caisse. Les clients qui utilisent les cartes de crédit UnionPay émises en Corée du Sud ou les cartes de crédit UnionPay SplendorPlus profiteront d'un rabais de 15 %, jusqu'à concurrence de 400 yuans. Si vous utilisez d'autres cartes de crédit UnionPay émises à l'étranger, vous bénéficierez d'un rabais de 10 %, jusqu'à concurrence de 200 yuans.

L'immense réseau d'UnionPay assure une vaste couverture en Chine, avec une acceptation quasi universelle aux guichets automatiques et auprès des commerçants de détail traditionnels. Plus de 200 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 83 pays et régions à l'extérieur de la Chine continentale, ce qui permet aux visiteurs internationaux de bénéficier d'une conversion de devises en temps réel sans frais excessifs. De nombreux portefeuilles mobiles populaires à l'étranger prennent en charge les codes QR UnionPay, ce qui permet des paiements en magasin faciles, sans application supplémentaire. Les voyageurs peuvent également lier leurs cartes UnionPay émises à l'étranger à Alipay ou WeChat Pay, en profitant de rabais promotionnels sans frais supplémentaires.

Dans le cadre de son développement continu, UnionPay a lancé SplendorPlus, une nouvelle carte adaptée aux visiteurs internationaux en Chine l'an dernier. La carte SplendorPlus offre une gamme d'avantages de base, y compris des privilèges dans les aéroports nationaux, l'accès à des attractions touristiques populaires, des expériences culturelles et artistiques, des avantages culinaires locaux et un taux de remise de 1 % sur les dépenses en Chine continentale. À ce jour, UnionPay International s'est associée à 56 institutions financières dans 20 marchés étrangers pour lancer ou conclure des accords relatifs au programme SplendorPlus, couvrant plus de 10 millions de cartes.

À propos d'InterContinental Hotels Group

À propos d'UnionPay International

UnionPay International (UPI) se concentre sur la croissance et le soutien des activités mondiales d'UnionPay. En collaboration avec plus de 2 600 partenaires à l'échelle mondiale, UPI a permis l'acceptation de cartes dans 183 pays et régions, et ses cartes ont été émises dans 84 pays et régions. UnionPay International fournit des services de paiement transfrontalier de grande qualité, rentables et sûrs au plus grand bassin de titulaires de cartes, assurant ainsi des services locaux pratiques à un nombre croissant de titulaires de cartes UnionPay et de commerçants mondiaux.

