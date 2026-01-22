DAVOS, Suisse, 22 janvier 2026 /CNW/ - Tandis que les dirigeants politiques et économiques se retrouvent à Davos pour la réunion annuelle du Forum économique mondial, placée en 2026 sous le thème de l'« esprit de dialogue », une question pratique prédomine : dans un contexte d'incertitude géopolitique et de pression croissantes sur le commerce et les investissements mondiaux, comment la circulation des personnes, des biens et des capitaux peut-elle rester efficace et résiliente ?

Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique mondiale devrait ralentir en 2026. Étant donné que les économies avancées sont confrontées à des vents contraires structurels, et que les marchés émergents sont aux prises avec des coûts de financement plus élevés et des frictions dans les transactions transfrontières, les capacités fondamentales qui permettent l'activité économique internationale, en particulier les paiements, deviennent cruciales.

Dans ce climat de réalignement économique mondial, UnionPay, l'une des plus grandes entreprises mondiales de services de paiement par carte, se concentre sur le point d'entrée pratique que constitue la connectabilité transfrontière des réseaux. Plutôt que de se positionner comme un prestataire de services de paiements mondiaux, UnionPay innove pour favoriser un écosystème de paiements internationaux ouvert et inclusif, fondé sur la collaboration multilatérale, l'interopérabilité et la valeur partagée. Parallèlement, UnionPay se penche sur l'application responsable des technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle, dans les paiements, en recherchant des solutions qui allient efficacité, sécurité et inclusion financière.

UnionPay émet à ce jour des cartes dans 84 pays et régions du monde. Son réseau d'acceptation couvre 183 pays et régions. Grâce à des partenariats avec plus de 2 600 institutions financières et acteurs du secteur des paiements dans le monde entier, UnionPay a lancé des produits et services de paiement numérique adaptés aux marchés locaux, capables de soutenir le commerce et la consommation dans tous les contextes.

Dong Junfeng, président de China UnionPay et de UnionPay International, a prononcé un discours lors d'une table ronde du Forum économique mondial. Les plus de vingt années de développement de UnionPay reflètent la trajectoire plus large de la Chine en matière de résilience économique et d'ouverture continue. Même dans un environnement mondial plus complexe, la société UnionPay est restée fidèle à sa stratégie internationale : promouvoir un développement de qualité dans le secteur des paiements et faire progresser les cadres de coopération fondés sur l'égalité, les avantages mutuels et la croissance partagée.

La connectabilité en pratique : promouvoir le nouveau modèle quadripartite dans les marchés émergents

L'extension des paiements transfrontières, qui dépend de modèles de coopération durables et reproductibles, nécessite plus qu'une intégration technique. Ces dernières années, UnionPay a conçu un « nouveau modèle quadripartite » adapté à l'ère des paiements numériques, reposant sur une coopération de réseau à réseau (N2N) et de gouvernement à gouvernement (G2G).

S'appuyant sur le cadre traditionnel des paiements quadripartites, ce modèle élargit la participation des deux côtés de l'écosystème. Du côté des comptes, elle inclut les portefeuilles numériques et les fabricants d'appareils mobiles ; du côté de l'acceptation, elle intègre les prestataires de services de paiement, les agrégateurs de paiement et les plateformes de logiciel-service (SaaS). Grâce à une collaboration bilatérale et multilatérale, le modèle vise à s'adjoindre des ressources de qualité, à réduire le coût de la coopération transfrontière et à accélérer l'expansion du réseau.

Dans la pratique, UnionPay a appliqué cette approche dans des marchés émergents clés tels que l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, l'Afrique ou l'Amérique latine, où elle contribue à faire avancer l'interopérabilité entre les réseaux de paiement transfrontière par code QR. Il est important de noter que ce modèle n'est pas destiné à remplacer les systèmes de paiement locaux. Au contraire, il fonctionne dans les cadres réglementaires existants, encourage la reconnaissance mutuelle des normes et le développement coordonné des réseaux, tout en soutenant les initiatives locales d'amélioration de l'infrastructure de paiement.

En conséquence, des dizaines de millions de micro-, petits et moyens commerçants du monde entier sont connectés au réseau mondial inclusif de UnionPay, bénéficiant ainsi d'un meilleur accès aux consommateurs internationaux et de possibilités commerciales transfrontières.

L'IA responsable dans les paiements : une mise en pratique de l'innovation

Compte tenu de son potentiel de redéfinition des structures économiques et des modèles de croissance, l'intelligence artificielle a été au cœur des discussions de Davos. Dans le secteur des paiements, où les exigences en matière de sécurité et de conformité sont très élevées, subsiste cependant un défi : exploiter l'innovation tout en gérant efficacement les risques.

Considérant l'IA comme un nouveau moteur de productivité au service d'une modernisation intelligente des paiements, la société UnionPay se positionne comme l'une des principales spécialistes de l'IA axée sur les applications dans le secteur financier. Plutôt que de rechercher des cas d'utilisation isolés, elle a adopté une approche collaborative, en travaillant avec des entreprises technologiques, des instituts de recherche et des universités à construire un écosystème partagé d'applications d'IA capable de soutenir un déploiement durable de qualité dans tous les scénarios financiers.

En ce qui concerne la sécurité des paiements, UnionPay a mis en place un système intelligent de contrôle des risques qui améliore considérablement l'efficacité et la rapidité de la protection des transactions. Les règles de risque de niveau expert générées par l'IA atteignent désormais un taux de précision de 85 %.

UnionPay est par ailleurs l'un des pionniers du secteur en ce qui concerne les solutions de paiement agentiques. Son service de paiement MCP Agent permet aux utilisateurs d'effectuer l'ensemble du parcours, de la demande au paiement, à travers une interaction conversationnelle.

Alors que la Chine ne cesse de développer ses politiques de voyage sans visa, UnionPay a également lancé des services basés sur l'IA pour les visiteurs entrants. Sa plateforme numérique centralisée, l'application « Nihao China », mise en service en décembre 2025, propose aux voyageurs internationaux une expérience plus fluide en recourant à l'IA pour les conseils de paiement, la traduction multilingue, la planification d'itinéraires et les recommandations relatives à la vie quotidienne.

Du dialogue à la coopération : la création d'une valeur ajoutée à long terme dans le secteur des paiements transfrontières

Le cœur de la pratique de UnionPay renvoie à l'esprit de dialogue défendu à Davos. En travaillant avec les systèmes de paiement locaux sur tous les marchés, UnionPay ne cherche pas à imposer un modèle ou une norme unique, mais à trouver un socle commun au sein de la diversité, en créant un écosystème de paiements mondiaux original, plus ouvert et plus inclusif.

En améliorant l'efficacité des paiements transfrontières et en réduisant les coûts de transaction, UnionPay soutient les circuits économiques régionaux et favorise une plus grande participation des petites et moyennes entreprises, en particulier dans les marchés émergents. Axée sur la coopération et la stratégie gagnant-gagnant, cette approche est étroitement alignée sur les valeurs soulignées à plusieurs reprises par le Forum économique mondial en cette période d'incertitude.

Fidèle à son principe de réussite commune fondée sur des liens de confiance, UnionPay continuera à l'avenir d'utiliser la connectabilité comme un levier pour approfondir la coopération multilatérale et contribuer à un écosystème de paiements internationaux plus ouvert, plus inclusif et plus durable.

