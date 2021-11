UNINTERRUPTED Canada et Holt Renfrew amorcent une nouvelle série numérique

La série commence avec le gardien des Raptors de Toronto féru de mode, Gary Trent Jr., et les épisodes se poursuivent avec en vedette la médaillée olympique la plus décorée du Canada toujours allurée, Penny Oleksiak, entre autres.

« Après avoir déclenché une bataille épique d'écharpes avec Avec Classe, nous sommes enchantés de collaborer à nouveau avec Uninterrupted sur une super nouvelle série à partager avec son public d'adeptes de sports axés sur la culture, indique Wes Wolch, vice-président principal, Marketing, Holt Renfrew. Les athlètes se sont toujours exprimés sur le terrain, mais les corridors des vestiaires sont maintenant l'endroit des défilés de mode, continue Monsieur Wolch. Chez Holt Renfrew, nous croyons à la puissance de l'auto-expression et nous voulons partager ce côté de la personnalité des joueurs pour apprendre à les connaître au-delà de leurs performances sportives. »

Capitalisant sur l'inspiration visuelle et l'énergie de la première série numérique des deux marques, Avec Classe, animée par Serge Ibaka, chaque épisode défiera un athlète avec différents scénarios qui inspirent des moments de franche rigolade et mettent en jeu le style et la réputation personnelle, le tout dans l'esprit de l'exploration et la sélection de mode. Dans chacun des épisodes, l'athlète est mis au défi de se vêtir pour une occasion spéciale et de faire des choix parmi des rayonnages contenant un large éventail de marques et de styles.

Les téléspectateurs et les aficionados de mode pourront voir les plus récents articles mode, accessoires et produits saisonniers offerts en exclusivité chez Holt Renfrew. L'environnement de shopping du détaillant canadien est la parfaite toile de fond car les initiés de la mode dévoilent leurs secrets de style et mettent en contexte les tendances actuelles.

QUE PORTEZ-VOUS ? est un concept créé, produit et distribué par UNINTERRUPTED Canada.

À propos d'UNINTERRUPTED Canada : UNINTERRUPTED Canada, co-led by CEO Scott Moore and Chief Content Officer Vinay Virmani, is the first international expansion of the athlete empowerment brand, UNINTERRUPTED, founded by LeBron James and Maverick Carter. The company is built upon the radical idea that all athletes should have a platform to express themselves without intermediaries. From this premise, a mission was born: to empower athletes from all walks of life to communicate in an unimpeded way and to be More Than an Athlete. UNINTERRUPTED is upending the world of sports media by working with athletes to tell unique, human stories from their point of view. Through content, products, events, partnerships and educational opportunities, UNINTERRUPTED is changing the way athletes engage with the public and empowering them to be known and valued for more than the sport they play.

À propos de Holt Renfrew :

Holt Renfrew est connue comme le détaillant de mode et style de vie au Canada. Fondée à Québec en 1837, Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et constitue la plaque tournante au Canada des meilleures marques de mode et de beauté au monde. Reconnue comme leader en service personnel et expériences, l'entreprise a pour mission de favoriser l'expression de soi et d'inciter le changement positif en plus d'honorer son engagement global envers la durabilité, la diversité et l'inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du Grand Toronto, ainsi qu'à Montréal, à Calgary et à Vancouver, les clients peuvent également découvrir l'offre de Holt Renfrew en ligne à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et continue d'appartenir à des intérêts privés et canadiens au sein du groupe de magasins Selfridges. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com

