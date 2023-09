MANILLE, Philippines, TOKYO et JAKARTA, Indonésie, 5 sept. 2023 /CNW/ - La Coupe du monde de basket-ball FIBA 2023 a débuté aux Philippines, au Japon et en Indonésie le 25 août.

En tant que fournisseur officiel de produits à DEL pour la FIBA, Unilumin a fourni un total de 600 mètres carrés d'écrans périmétriques à DEL et des solutions intégrées pour cinq stades de compétition, dont le stade des Philippines, le stade d'Araneta, le complexe Mall of Asia, le stade d'Indonésie et le stade d'Okinawa.

Au fur et à mesure que les stades font l'objet de mises à niveau numériques, les affichages à DEL professionnels sont devenus essentiels à la présentation de l'information et à la diffusion en direct. Les écrans périmétriques à DEL peuvent aller au-delà des limites traditionnelles du stade et répondre aux besoins en matière d'information sur le match et de publicité commerciale.

Dans l'aréna, les écrans à DEL d'Unilumin sont dotés d'une technologie HDR qui reproduit des images réalistes des compétitions sportives, et d'une fréquence d'actualisation ultra-élevée pour permettre des images claires pendant le tournage. Comparativement aux écrans à DEL conventionnels, les écrans périmétriques adoptent un concept anticollision avec un masque souple pour éviter de blesser les joueurs, tout en assurant des opérations normales dans le cas d'impacts de haute intensité. Tous les affichages à DEL utilisés dans les arénas sont conformes aux strictes exigences de sécurité de la FIBA.

La FIBA et Unilumin entretiennent un partenariat fructueux depuis 2019, année où Unilumin a été nommé fournisseur officiel à long terme de produits à DEL pour les compétitions internationales de haut niveau de la FIBA. En cinq ans de collaboration, Unilumin a non seulement fourni des produits professionnels à DEL et des solutions intégrées pour la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2019 en Chine, l'EuroBasket 2022 et la Coupe du monde de basket-ball FIBA 2023, mais elle a également collaboré avec la FIBA pour mettre au point une série d'écrans DEL personnalisés pour les parties de basket-ball, dans le but d'offrir une expérience audiovisuelle de premier plan à un public mondial.

Tiger Lin, président d'Unilumin Group, a déclaré : « En tant que fournisseur mondial officiel pour la FIBA, Unilumin Sports est honoré d'aider la FIBA à offrir des compétitions de basket-ball de haute qualité aux amateurs du monde entier. Les solutions intégrées Metasight d'Unilumin apportent l'expérience audiovisuelle ultime aux amateurs, et j'espère que nous continuerons de renforcer notre coopération avec la FIBA et que nous contribuerons davantage à l'industrie du sport. »

Unilumin, une entreprise basée en Chine et fondée en 2004, est le premier fournisseur mondial d'écrans à DEL, de produits d'éclairage et de solutions Metasight. Dans le secteur du sport, Unilumin propose une gamme complète de produits à DEL adaptés à divers sports, dont le basket-ball, le football, la natation, le volleyball et le tennis.

