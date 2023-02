SHENZHEN, Chine, le 3 févr. 2023 /CNW/ - Le 31 janvier, Unilumin, une entreprise chinoise spécialisée en DEL, a présenté ses nouveaux produits et nouvelles solutions intégrées lors du salon ISE 2023, l'exposition audiovisuelle la plus importante et professionnelle au monde.

Unilumin Group a tenu une conférence de presse lors de l'exposition pour annoncer la nouvelle désignation de la marque LAMP, une filiale d'Unilumin Group, qui sera désormais connue comme LAMPRO. On rapporte que ce renouvellement de la marque vise à mieux positionner LAMPRO.

Conférence de presse de LAMPRO 2

Selon les représentants d'Unilumin Group, « PRO » ne fait pas seulement référence à « professionnel », ce qui montre que LAMPRO peut offrir des solutions et produits professionnels. Cela veut aussi dire « pro pour partenaires », ce qui signifie que LAMPRO se concentre sur les services aux partenaires de canaux pour créer une situation où tout le monde est gagnant.

De plus, l'identité visuelle de LAMPRO est passée du bleu au vert. D'une part, elle présente une image de marque davantage axée sur les partenaires, dynamique et à la mode. D'un autre côté, la couleur verte représente le respect de l'environnement, ce qui signifie que LAMPRO fournit aux partenaires de canaux des produits d'affichage à DEL à plus haute résolution et plus écoénergétique.

Positionnement de la nouvelle marque : Fournisseur de solutions professionnelles pour les produits et solutions d'affichage à DEL.

Nouvelle vision de la marque : Afficher un monde meilleur.

Nouveau slogan de la marque : « LAMPRO, pro pour partenaires ».

Grâce à Unilumin Group, LAMPRO se consacrera à offrir des produits à DEL plus professionnels et des solutions intégrées aux partenaires de canaux.

Fondée en 2004, Unilumin Group Co., Ltd a été inscrite à la Bourse de Shenzhen en 2011 (XSHE: 300232). La société est un chef de file mondial en matière de produits et de solutions d'affichage et d'éclairage à DEL. À l'échelle mondiale, elle s'est aussi classée au premier rang de l'industrie pour ce qui est de la valeur des ventes et du volume des ventes de produits d'affichage à DEL. Unilumin a fourni des services à Huawei, Microsoft, Apple, Google, Disney et d'autres entreprises du Fortune 500.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995405/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995406/2.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.

