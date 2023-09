HANGZHOU, Chine, 28 septembre 2023 /CNW/ - La 19e édition des Jeux d'Asie tant attendue a été lancée après une magnifique cérémonie d'ouverture le samedi 23 septembre, en soirée.

Dans le cadre de cet événement de renommée internationale, Unilumin Group, une entreprise mondiale spécialisée en DEL, a fourni une superficie totale de plus de 4 200 m2 d'écrans à DEL et de solutions Metasight intégrées (désigne l'intégration de la lumière et de l'affichage) pour sept sites de compétition des Jeux d'Asie et huit installations de soutien.

L’affichage 3D visible à l’œil nu de la rue Wensan, à Hangzhou. (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Dans les stades comme le centre sportif olympique de Hangzhou, le centre sportif de Xiaoshan, le centre sportif olympique de Shaoxing et le Campus Gymnasium de l'Université du Zhejiang, Unilumin Group a fourni une superficie totale de plus de 1 500 m2 de produits DEL et de solutions intégrées comprenant des écrans suspendus au centre, des rubans, des écrans périmétriques et d'autres produits d'affichage DEL.

De plus, à l'extérieur des stades de compétition, Unilumin a également fourni une superficie totale de plus de 2 700 m2 d'écrans et de solutions intégrées pour des installations de soutien comme l'affichage 3D visible à l'œil nu de la rue Wensan à Hangzhou, le centre de commandement d'urgence en cas d'incendie du Zheijang et autres lieux d'intervention d'urgence. Combinés à la technologie d'affichage 3D visible à l'œil nu, à Micro-DEL et à d'autres technologies de pointe, ces écrans DEL peuvent offrir une expérience visuelle exceptionnelle aux concurrents et aux auditoires du monde entier.

En plus des écrans à DEL complets, Unilumin Group dispose d'un chronomètre et d'un tableau de bord intégrés, d'un système de diffusion en direct et en continu des résultats, d'un système de chronométrage de 24 secondes (pour le basketball), etc., pour répondre à différents besoins multifonctionnels comme l'affichage d'information sur les compétitions, la diffusion d'information multimédia, la diffusion en direct et la rediffusion, la superposition des résultats et les interactions avec les amateurs.

En tant que chef de file de l'industrie DEL, Unilumin dispose d'une gamme complète d'écrans DEL et de solutions d'éclairage DEL pour le secteur des sports. Combinées au système de jeux vidéo en direct, au système de chronométrage et de pointage, à la reprise vidéo au ralenti et à d'autres moyens techniques, les solutions intégrées d'Unilumin peuvent être appliquées aux parties de soccer, de baseball et de cricket, et à d'autres événements.

Des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, à la Coupe du monde de la FIFA en Russie en 2018, en passant par les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et maintenant les 19e Jeux d'Asie, Unilumin se concentre continuellement sur la technologie DEL, afin de fournir un service professionnel aux plus grands événements du monde et d'offrir une expérience visuelle extraordinaire au public mondial.

