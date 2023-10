BEIJING, 20 octobre 2023 /CNW/ - « Unilumin Group bénéficie d'un bon partenariat avec l'Arabie saoudite, et nous intensifierons notre coopération à l'avenir », a déclaré Daoren Yuan, vice-président d'Unilumin.

Le troisième Forum de la Belt and Road Initiative pour la coopération internationale a eu lieu à Beijing les 17 et 18 octobre. Dans le cadre de la conférence, Unilumin Group, le chef de file de l'industrie des DEL, a signé un accord avec l'Arabie saoudite dans des domaines tels que les sports, le cinéma, la culture et d'autres, afin de promouvoir conjointement le développement de l'industrie du divertissement et de l'économie numérique expérientielle de l'Arabie saoudite.

Grâce à son matériel et à son contenu numérique, à son système de contrôle logiciel et à ses technologies interactives homme-machine, Unilumin commence maintenant à offrir aux pays du monde entier des solutions de métavision numérique à DEL (qui combinent affichage et lumière).

MSG Sphere , à Las Vegas, est en train de devenir virale pour son spectacle extravagant sur la Las Vegas Strip, qui a impressionné le monde entier. En Arabie saoudite, il y a aussi un écran sphérique à DEL géant de 35 mètres de diamètre créé par Unilumin, battant le record du monde Guinness 2022. Dans le cadre de ce projet, Unilumin a fourni une solution intégrée complète pour l'écran sphérique à DEL, y compris la conception créative du projet, les modules d'écran à DEL personnalisés, le contenu créatif numérique sphérique, etc.

Unilumin jouit d'un bon partenariat avec l'Arabie saoudite, qui est l'un des marchés les plus importants pour Unilumin. « La coopération avec l'Arabie saoudite dans différents domaines, comme les sports, la culture, le cinéma, les divertissements, etc., apportera certainement des avantages mutuels aux deux parties », a déclaré Daoren Yuan.

En outre, Unilumin a mis en place un système de service complet pour le processus de pré-vente, de vente et d'après-vente dans plus de 160 pays dans le monde, et a lancé le « cercle de service de huit heures » dans le monde entier pour améliorer l'efficacité du système de service.

En tant qu'entreprise mondiale, Unilumin a fourni des technologies DEL pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Coupe du Monde de Russie, ainsi que des événements internationaux comme la Première Ligue de cricket de l'Inde, la Ligue de soccer du Golfe arabe et le Championnat du Maroc qui a favorisé le développement de l'industrie du tourisme culturel, des villes intelligentes et de l'industrie sportive sur la plateforme « Belt and Road ».

Au cours de la dernière décennie, la Chine a signé des accords de coopération avec plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales. En tant qu'entreprise mondiale de haute technologie, Unilumin apportera continuellement au monde des technologies de métavision à DEL et de la sagesse.

