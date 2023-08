Unilumin figure au classement des 500 marques ayant le plus de valeur en Asie

SHENZHEN, Chine, 3 août 2023 /CNW/ - Unilumin est très fière de figurer au classement des « 500 marques ayant le plus de valeur en Asie en 2023 » publié par GYBrand le 1er août 2023. Unilumin, dont la valeur de la marque est estimée à 1,705 milliard de dollars américains, figure au 495e rang des marques ayant la plus grande valeur.

L'organisation GYbrand met l'accent sur la recherche sur la valeur de la marque à l'échelle mondiale. Son plus récent classement très prestigieux, qui répertorie les « 500 marques ayant le plus de valeur en Asie en 2023 », repose sur une analyse complète des éléments fondamentaux de la marque, de sa force, de sa contribution, de son rendement organisationnel et d'autres indicateurs.

Fondée en 2004, Unilumin mise sur un vaste portefeuille de produits d'écrans à DEL, d'éclairage à DEL, de poteaux d'éclairage intelligent multifonctionnels et de solutions de soutien intégrées. Grâce à une innovation continue, Unilumin est à l'avant-garde de l'industrie dans les domaines de l'affichage Micro/Mini DEL, du contenu numérique 3D à l'œil nu, du tournage virtuel en réalité augmentée, des écrans de cinéma, etc.

De plus, dans ses installations de fabrication intelligente de Daya Bay, Unilumin a amélioré la stabilité du processus de fabrication de 80 % et l'efficacité de 50 %, grâce à l'utilisation généralisée d'équipement automatisé. Dans le même temps, l'entreprise a réalisé une amélioration de 60 % de l'efficacité du transfert logistique et une réduction de 70 % du transfert logistique, avec une augmentation de 350 % de sa capacité de stockage grâce à l'application de robots logistiques. En adoptant l'automatisation, Unilumin démontre son engagement à établir des points de référence dans l'industrie de la DEL.

Unilumin a accompli plusieurs exploits remarquables touchant l'application novatrice de ses produits à DEL. Dans le domaine de la production virtuelle et du cinéma, Unilumin (y compris sa filiale ROE Visual) est un leader au sein du marché mondial. La marque a mis à contribution ses services de tournage virtuel pour le film oscarisé « Everything Everywhere All at One ». Il s'agit également de la seule entreprise qui possède quatre écrans certifiés par le DCI. Unilumin fournit la solution de production virtuelle entièrement assemblée de « système de tournage virtuel en réalité augmentée + solution de traitement complet + système de projection cinématographique. »

Le fait que la société figure au classement des « 500 marques ayant le plus de valeur en Chine » pour une deuxième année consécutive, et qu'elle se retrouve maintenant au palmarès des « 500 marques ayant le plus de valeur en Asie » démontre clairement les ambitions mondiales d'Unilumin, et la grande force des solutions et la capacité de prestation de services de l'entreprise ont été démontrées dans ses projets de grande envergure. Des événements majeurs comme les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing, la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022, la « saison des carnavals » de 2022 en Arabie saoudite, les Jeux olympiques de Tokyo 2020, la Coupe du monde de basket-ball FIBA, pour n'en nommer que quelques-uns, ont tous profité de la qualité des écrans exceptionnels d'Unilumin.

