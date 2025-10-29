SHENZHEN, Chine, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le 25 octobre 2025, l'événement intitulé « L'IA illumine l'avenir », alliant le lancement de nouveaux produits et le forum sur l'IA, a eu lieu en grande pompe pour le 21e anniversaire d'Unilumin Group à la base de fabrication intelligente de Daya Bay.

Plus de 400 partenaires, dont les partenaires de l'écosystème mondial d'Unilumin, des investisseurs et des représentants des médias, se sont réunis pour discuter de la voie vers l'industrialisation de l'IA et assister aux dernières réalisations et percées de la stratégie DEL+IA d'Unilumin.

Forum Unilumin sur l’IA et lancement de nouveaux produits – Cérémonie de signature (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Tiger Lin, président d'Unilumin Group, a déclaré dans son discours que 2025 est une année cruciale pour la mise en œuvre accélérée de l'IA, avec la résonance des politiques, de la technologie et de l'écologie qui pousse l'intelligence artificielle à s'intégrer pleinement à la vie publique. Face à l'ère de l'IA, Unilumin se concentrera sur deux axes : la « personnalisation du modèle vertical propre à l'industrie » et l'« application d'IA », permettant aux grands écrans de penser et de servir. Ces opérateurs d'information deviendront alors des passerelles interactives intelligentes. Unilumin se réjouit à l'idée de collaborer avec des partenaires mondiaux pour faire progresser conjointement les solutions d'IA dans des milliers d'industries, redéfinissant ainsi la valeur des terminaux de l'industrie Metasight.

Lors de l'événement, Unilumin a officiellement signé et conclu des accords de coopération avec Zhipu et YMATE, et les trois parties ont investi conjointement dans la création de Shenzhen Intelligent Display Robot Co., Ltd.

La nouvelle entreprise construira un système écologique novateur dans le domaine des terminaux intelligents d'IA grâce à une collaboration technique, offrant un soutien de bout en bout, de la formation sur les modèles verticaux propres à l'industrie à l'intégration logicielle et matérielle pour promouvoir l'« incarnation de l'affichage » la mise en œuvre de l'IA dans les domaines de la gouvernance, de l'éducation, des conférences, du tourisme culturel et d'autres scénarios, ce qui contribue à la mise à niveau intelligente de l'industrie Metasight.

La création de la coentreprise représente une transformation stratégique de l'industrie de l'affichage à DEL, de la « concurrence du matériel » à la « concurrence de l'écosystème ». Grâce à un couplage technologique profond et à la mise en œuvre de scénarios précis, les trois parties redéfinissent les limites de valeur des grands écrans, les poussant à devenir une infrastructure de base à l'ère de l'économie numérique. Alors que la tendance de l'« incarnation de l'affichage » s'accélère, ce modèle de coopération devrait stimuler l'innovation perturbatrice dans des domaines plus verticaux, établissant une nouvelle référence pour la mise à niveau intelligente de l'industrie.

En passant stratégiquement de simple « fournisseur de matériel d'affichage » à « fournisseur d'applications de services intelligents alimentés par l'IA », Unilumin espère s'associer à des partenaires pour tirer parti de l'IA pour aider les entreprises à réaliser un bond en avant et à fournir des solutions d'IA plus intelligentes pour diverses industries.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806927/Unilumin_AI_Forum_New_Product_Launch__Signing_ceremony.jpg

