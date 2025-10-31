OSAKA, Japon, 31 octobre 2025 /CNW/ -- Dans la soirée du 12 octobre 2025, l'Osaka Expo 2025 a été témoin d'un moment marquant avant sa clôture : le pavillon chinois s'est démarqué parmi 25 grands pavillons autoconstruits dans le monde et a remporté la médaille d'or dans la catégorie « Grands pavillons autoconstruits » décernée par le Bureau International des Expositions!

Le pavillon chinois de l’Osaka Expo 2025 remporte le prix Or! (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

C'est la première fois que la Chine remporte une médaille d'or à une exposition mondiale complète à l'étranger, et c'est une autre « romance à la chinoise » qui a émerveillé le monde. À l'intérieur du pavillon chinois de l'exposition, Unilumin a fourni tout l'équipement multimédia et toutes les solutions intégrées, y compris des écrans à DEL, des projecteurs, des éléments multimédias et des systèmes interactifs.

Dans ce pavillon dont le thème était « Bâtir ensemble une communauté avec un avenir commun pour l'homme et la nature - Une société du développement vert pour l'avenir », Unilumin a illuminé la sagesse chinoise grâce à la technologie de la métavision.

Les chapitres poétiques « Harmonie entre l'homme et la nature », « Eaux limpides et montagnes verdoyantes » et « Vitalité infinie » ont été présentés au moyen d'une interprétation combinant un affichage à DEL, une projection et une expérience interactive avec système radar. Cela a permis aux visiteurs de se sentir comme s'ils voyageaient entre le temps et la nature, dans un espace immersif.

L'équipe d'Unilumin a également créé de façon novatrice une « banque de gènes numériques culturels », transformant des éléments orientaux comme le lavage à l'encre, la soie et les paysages en langage numérique. Ces éléments ont été appliqués avec souplesse à d'autres éléments d'exposition. Combinés au « système d'ajustement adaptatif de la lumière ambiante », les terminaux interactifs à affichage DEL ont permis une intégration au niveau millimétrique avec l'espace architectural.

Cette fois-ci, le succès du pavillon chinois a été salué par la communauté internationale. Masayoshi Matsumoto, président de la Fédération économique de Kansai, a déclaré que le pavillon chinois démontre de façon saisissante la culture historique et les réalisations technologiques de la Chine, et qu'il a favorisé efficacement les échanges entre le Japon et la Chine.

Depuis son ouverture, le pavillon chinois a attiré près de 2 millions de visiteurs internationaux, avec une fréquentation quotidienne moyenne de plus de 10 000 personnes, ce qui en fait l'un des pavillons nationaux les plus populaires de l'Osaka World Expo.

En tant que supporter de l'affichage visuel, Unilumin est profondément honoré et fier d'aider le pavillon chinois à briller sur la scène mondiale. À l'avenir, Unilumin continuera de se concentrer sur « DEL + IA » comme cœur de son activité, de promouvoir l'initiative « La métavision numérique, source de lumière pour toutes les industries », et d'utiliser la technologie comme moyen de raconter des histoires chinoises plus chaleureuses et plus puissantes.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.unilumin.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2809094/China_Pavilion_Osaka_Expo_2025_wins_Gold_Award.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Jingyi Yao, [email protected]