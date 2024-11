Unifor urge le gouvernement à mettre fin au contrat entre Hydro-Québec et RYAM sur l'exploitation irresponsable de la bouilloire 10

TÉMISCAMING, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Le syndicat Unifor, appuyé par les municipalités de Témiscaming, de Kipawa et de Béarn, exhorte le gouvernement du Québec à agir rapidement pour assurer l'avenir de l'usine de cellulose de haute pureté de RYAM à Témiscaming. À la suite d'une rencontre tenue le 10 octobre dernier avec les représentants du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le syndicat a présenté une série de recommandations claires pour garantir la viabilité de l'usine tout en favorisant une transition énergétique plus verte.

Les demandes clés formulées par le comité local incluent :

L'annulation de l'entente avec Hydro-Québec concernant la bouilloire #10 si elle ne respecte pas les normes d'énergie verte d'ici au 1er mai 2025;

L'octroi d'une subvention pouvant atteindre 60 millions de dollars pour moderniser l'usine, disponible pour tout nouvel acheteur ou opérateur, incluant RYAM;

Un soutien financier additionnel pour la scierie de Béarn, avec un engagement de modernisation et d'augmentation de sa capacité à hauteur de 20 millions de dollars, ainsi que l'allocation annuelle de 500 000 m³ de bois;

Une enveloppe de 500 000 dollars pour permettre au comité local de mener des études avec des consultants afin d'optimiser l'exploitation de l'usine et d'explorer des solutions de financement, incluant la possibilité d'une vente à un tiers.

Unifor et ses partenaires locaux appellent le gouvernement à forcer Hydro-Québec à mettre fin à son contrat avec RYAM concernant la bouilloire 10 et à ne pas autoriser l'entreprise à continuer d'exploiter cette installation au gaz naturel. En plus des impacts environnementaux préoccupants, RYAM tire des profits substantiels en vendant l'électricité produite par la bouilloire 10 à Hydro-Québec, ce qui retarde la vente de l'usine et prolonge l'exploitation de pratiques contestables.

« Il est impératif que le gouvernement prenne position et soutienne ces initiatives pour maintenir des emplois et protéger cette industrie essentielle à l'économie locale, » a déclaré Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor "Nous sommes prêts à collaborer avec toutes les parties prenantes pour garantir un avenir durable à l'usine et à la communauté qui en dépend."

« Le gouvernement doit intervenir maintenant. RYAM profite de cette situation au détriment des travailleuses et travailleurs, de l'économie locale et de l'environnement. Le gouvernement doit montrer qu'il prend au sérieux ces enjeux en mettant un terme à ce contrat injustifié entre Hydro-Québec et RYAM » déclare Stéphane Lefebvre, président de la section locale 233 d'Unifor

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

