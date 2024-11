CALGARY, AB, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Les négociations entre Unifor et le CPKC ont atteint une impasse après que l'entreprise a refusé de négocier de façon constructive pour faire avancer les demandes du syndicat sur de très importantes questions qui ne sont pas liés aux aspects salariaux.

Les négociations entre Unifor et le CPKC ont atteint une impasse. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Le refus de CPKC de se pencher sur les préoccupations prioritaires de nos membres est inacceptable, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. Nos membres méritent un contrat de travail qui respecte leurs contributions et assure des conditions de travail justes et équitables. Unifor demeure entièrement résolu à atteindre cet objectif. »

La section locale 101-R tiendra des votes de grève dans tout le pays au cours des prochaines semaines, afin de montrer la solidarité et la détermination de ses membres de parvenir à une entente équitable. Le syndicat considère que cette étape est essentielle pour que les demandes de ses membres soient prises en compte.

« Notre syndicat voit clairement que les tactiques de CPKC visent un seul but. Au lieu de négocier une convention collective avec notre syndicat, le CPKC cherche à créer le chaos pour que le gouvernement la tire d'affaire. Nous ne nous laisserons pas faire. », a averti Lana Payne.

Les négociations avec le CPKC ont commencé le mois dernier, et la dernière série de discussions a eu lieu du 26 au 29 novembre. Après des progrès limités, le syndicat a déposé une demande de conciliation en octobre et, malgré d'autres rencontres, les discussions sont arrivées à une impasse. Bien que le syndicat soit prêt et disposé à rencontrer l'employeur dès maintenant et jusqu'à l'audience de médiation et de conciliation, prévue le 28 janvier prochain, le CPKC a seulement proposé de tenir des rencontres pendant les quatre derniers jours, du 24 au 28 janvier. Cette attitude soulève de sérieuses préoccupations quant à la volonté de l'employeur de parvenir à une entente.

Unifor représente environ 1 200 membres au CPKC qui travaillent comme mécaniciennes et mécaniciens, manœuvres, préposées et préposés au service diesel, mécaniciennes et mécaniciens responsables des trains patrimoniaux, travailleuses et travailleurs de soutien mécanique, qui jouent un rôle essentiel dans les activités d'inspection, de réparation et d'entretien du parc de locomotives et de wagons de CPKC.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

