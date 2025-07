Unifor déplore les nombreuses mises à pied chez Paccar à Sainte-Thérèse

MONTRÉAL, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Unifor déplore les importantes pertes d'emplois annoncées par Paccar, qui toucheront près de 175 travailleuses et travailleurs, membres du syndicat. Ces mises à pied seront effectives à partir du 4 août prochain et s'ajoutent aux 250 autres annoncées en décembre dernier.

Dans un contexte économique incertain, accentué entre autres par les tarifs américains, l'entreprise a vu sa production chuter.

« Cette annonce montre clairement qu'il est urgent pour le Canada d'adopter une politique d'achats locaux beaucoup plus ambitieuse. Dans un contexte économique aussi incertain, on doit absolument prioriser les produits fabriqués ici », affirme Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

« Avec près de 425 pertes d'emplois annoncées depuis décembre, il est plus que temps d'agir. Des mesures concrètes doivent être mises en place pour soutenir l'achat de camions développés au Canada », renchérit-il.

Unifor espère que le gouvernement et Paccar trouveront rapidement un terrain d'entente afin de limiter les impacts pour les travailleuses et travailleurs.

