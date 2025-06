TORONTO, le 25 juin 2025 /CNW/ - Les membres d'Unifor à DHL Express Canada ont conclu une entente de principe après plus de deux semaines de lock-out et de piquets de grève à la grandeur du pays.

Les détails de l'entente ne seront pas divulgués avant la tenue de l'assemblée de ratification, qui aura lieu dans les prochains jours.

Unifor et DHL concluent une entente de principe. (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

Unifor représente plus de 2 100 membres à DHL Express Canada, lesquels travaillent comme chauffeuses et chauffeurs de camion ainsi qu'aux services de messagerie, d'entrepôt et d'administration et sont répartis dans diverses sections locales en Colombie-Britannique (114), au Québec (700), au Manitoba et en Saskatchewan (755), en Nouvelle-Écosse (4005), en Ontario (4457), ainsi qu'en Alberta.

SOURCE Le Syndicat Unifor

